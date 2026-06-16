El cohete de la UVigo busca en Huesca su primer gran salto estatal

La Universidade de Vigo se estrenará este julio en la competición estatal de cohetería con el Viradinha MkII, un cohete diseñado, desarrollado y fabricado por alumnado del equipo UVigo Aerotech dentro del proyecto Solaris. La cita será en Huesca, en la competición L1, considerada la principal referencia universitaria española en este ámbito y organizada por SURT y SpainRocketry.

El salto llega después de dos cursos de trabajo para asentar un proyecto que, según explica el propio equipo, nació en la primavera de 2024 y se integró oficialmente en UVigo Aerotech al inicio del curso 2024/2025. Tras un primer cohete de agua, Fervenza, y una segunda experiencia con Fénix como prueba de concepto, Solaris dio un paso más con Viradinha, su primer cohete de combustible sólido, lanzado con éxito en Ourense en julio de 2025.

La versión con la que ahora competirán, Viradinha MkII, mide 1,23 metros, incorpora aviónica con telemetría, tiene un apogeo estimado de 400 a 500 metros, una masa aproximada de 1,6 kilos, una velocidad máxima de unos 470 km/h y un tiempo de vuelo cercano al minuto.

El objetivo del equipo no es solo lanzar el cohete, sino lograr en esta prueba la certificación oficial L1 de Tripoli, un reconocimiento internacional dentro de la cohetería amateur que acredita la capacidad para realizar lanzamientos de forma segura y controlada. Además del vuelo, los participantes deben presentar un proyecto técnico y defender aspectos como la organización, la seguridad o el diseño del modelo.

En Solaris participan alrededor de 33 estudiantes de distintos grados de los campus de Ourense y Vigo, entre ellos Ingeniería Aeroespacial, Inteligencia Artificial, Ingeniería Informática, Tecnologías de Telecomunicación, Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales.

La cita de Huesca será además un banco de pruebas para metas mayores. El equipo sitúa ya en el horizonte la EuRoC 2027, una de las competiciones más exigentes del mundo en este campo, junto con otros retos como el desarrollo de motores propios de combustible sólido y la consolidación de Solaris Software como estándar abierto en cohetería aficionada.