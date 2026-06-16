Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»

La guerra dialéctica entre Abel Caballero y la Xunta de Galicia por las subvenciones aéreas finaliza su primera semana con una propuesta con cifras: una transferencia de 9 millones de euros anuales «porque somos la ciudad más importante, parece una causa suficiente», afirmó. El alcalde de Vigo ha reaccionado este martes a la información avanzada por FARO sobre los 2,5 millones de euros que el Concello de Santiago destinará a Incolsa para la captación de rutas y promoción turística. Esta notable inversión —la partida para las aerolíneas crece un 8,8%— llega un mes después de que Alfonso Rueda y Goretti Sanmartín acordaran una subida del 14% hasta los 3 millones por ejercicio en concepto de capitalidad.

«Por tanto, tienen la capacidad de con esos 3 millones que le da la Xunta de contratar vuelos, lo dedicarán a lo que quieran», reseñó Caballero, quien también apuntó a las «ventajas» que aporta la capitalidad como la tributación de los funcionarios que trabajan allí o los 2 millones que ingresa el consistorio en concepto de IBI por los edificios administativos. «Yo no discuto que apoyen a Santiago, no lo discuto en absoluto, lo que discuto es que no apoyen a Vigo», explicó en un audio remitido a los medios. En ese sentido recordó que ya había reclamado en varias ocasiones partidas así, aunque sin éxito.

Ayudas públicas para aerolíneas en los aeropuertos del noroeste en 2025 y 2026 / Simón Espinosa

Comparativa con el resto del noroeste

En ese sentido el regidor olívico también realizó una comparativa con el resto de administraciones del noroeste y el apoyo a las rutas aéreas. Tal y como denunció FARO en noviembre, gobiernos provinciales y autonómicos destinan más de 27 millones de euros cada año a captar rutas. «Es bueno que sepamos que el Principado de Asturias le dedica 11 millones, el de Cantabria 9,7 millones y la Diputación de León 2,4 millones», explicó sobre cifras reservadas en licitaciones. Mientras tanto, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra «cero patatero» al caso del aeropuerto de Peinador.

Caballero volvió a rechazar la «tontería» de publicidad en destino que ambos ejecutivos han elegido para mejorar la conectividad de las terminales gallegas. «Es una tomadura de pelo que lo que intentan es distraer la atención para decir que apoyan y no apoyan. Porque si no hay vuelos qué más da que se haga la publicidad de que venga la gente, si no hay vuelos», insistía mientras optaba por el concurso con pliegos.

Esta modalidad es la elegida habitualmente por los concellos de A Coruña y Vigo, que han asumido en solitario los patrocinios para sus rutas aéreas. La misma consiste en un proceso de licitación público a través del Portal de Contratación, lo que permite conocer los detalles de las ofertas y los pliegos exigidos antes de su adjudicación. En el caso de Santiago de Compostela, se opta por la modalidad «negociada y sin publicidad», empleada también por el ayuntamiento vigués para los conciertos de Castrelos.