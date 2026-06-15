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Medio Ambiente

Vigo reúne a más de 120 expertos de todo el mundo para hablar del potencial del omega-3 marino

La conferencia internacional «Lipids in the Ocean 2026» se celebra hasta el miércoles en la ciudad con investigadores y empresas centrados en salud, acuicultura y aprovechamiento industrial del mar

Primera jornada de la conferencia en Samil.

Primera jornada de la conferencia en Samil. / FDV

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R. V.

Vigo acoge desde estos días y hasta el miércoles la conferencia internacional «Lipids in the Ocean 2026», una cita que reúne a más de 120 especialistas para poner el foco en uno de los grandes tesoros del medio marino: los lípidos, las grasas presentes en ecosistemas acuáticos y especialmente conocidas por su riqueza en omega-3. La ciudad se convierte así en punto de encuentro para investigadores y empresas que trabajan sobre nutrición, salud, acuicultura y valorización industrial de recursos marinos.

El encuentro se celebra en el Hotel Attica y está organizado por el CSIC, a través del Grupo de Química de Productos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), junto con el grupo de Acuicultura Marina Sostenible y Biotecnología del Instituto Español de Oceanografía (IEO). La conferencia cuenta además con apoyo de distintas firmas españolas y extranjeras vinculadas a este ámbito.

La relevancia del foro va más allá del interés académico. Los organizadores recuerdan que estos compuestos son fundamentales para el desarrollo neurológico, la salud cardiovascular y la reducción de procesos inflamatorios, de ahí que su estudio despierte cada vez más atención tanto en la investigación biomédica como en la alimentación humana y animal.

Las responsables de la conferencia, Isabel Medina y Santiago Aubourg, explican que el objetivo es abordar el fenómeno de los lípidos marinos desde una mirada amplia, que abarque desde los procesos ambientales y la producción primaria hasta su implementación industrial y su aplicación final en los consumidores. El programa examina, entre otros aspectos, la ecología marina y las cadenas tróficas, la producción y consumo de alimentos, la nutrición animal, la producción sostenible y las dificultades técnicas para analizar la enorme diversidad de lípidos presentes en el océano.

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La cita se articula en cinco grandes bloques temáticos: biomarcadores lipídicos en ecosistemas marinos, presente y futuro de estos compuestos en la acuicultura, su papel en nutrición y salud, el desarrollo de tecnologías azules para su aprovechamiento industrial y los retos analíticos para caracterizar lípidos y lipidomas.

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