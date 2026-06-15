La UVigo saca a concurso la sustitución de cubiertas en Peritos y Teleco

La Universidad de Vigo renovará el material de las cubiertas de Peritos y Telecomunicaciones por un valor estimado de 281.000 euros para mejorar sus actuales condiciones térmicas y de estanqueidad. El coste estimado de ambos trabajos, IVA incluido, es de 281.000 euros y la adjudicataria dispondrá de 60 días para acometerlos.

En el caso de la sede de la Escuela de Ingeniería Industrial en el campus de Torrecedeira, la superficie afectada es de 1.010 m2 y el importe total es de 181.700 euros. El proyecto de renovación afecta al edificio anexo, que acoge la biblioteca de Peritos y usos administrativos, y cuya cubrición metálica se encuentra en mal estado y presenta «graves problemas» aunque no hay afectación estructural, según consta en los pliegos del concurso.

La solución propuesta, con paneles sándwich aislantes de acero color gris perla, busca reforzar la respuesta del inmueble frente a las condiciones meteorológicas. También se mejorará el canalón interior y el aislamiento y la adjudicataria tendrá que recolocar las instalaciones fotovoltaicas y otros equipos existentes.

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, en el campus de As Lagoas-Marcosende. / JOSE LORES

Las cubiertas que se sustituirán en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, en As Lagoas-Marcosende, tiene una superficie aproximada de de 500 m2 y el coste estimado del proyecto es de casi 100.000 euros. Las obras están motivadas por la mejora de condiciones térmicas y estanqueidad «solucionando también los problemas de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público, habitabilidad del inmueble y estabilidad de la cubierta».

La escuela data del año 1990 y sus elementos estructurales y constructivos son los habituales de la época, con estructuras porticadas de hormigón armado, forjados unidireccionales y losas de hormigón armado en las escaleras. Las cubiertas tienen forma de tejado inclinado y la cubrición es de paneles de chapa grecada de acero lacado color, sobre estructura de perfiles metálicos.

El módulo afectado se compone de cinco plantas que albergan aulas y despachos de profesores. El material de cubrición de la cubierta, que tampoco está afectada estructuralmente, será sustituido por planchas de panel sándwich con acabado exterior lacado color. Y también se renovarán con este material los actuales petos laterales de fachada, que también son de chapa grecada.

La estructura de acero donde se apoyan las planchas a sustituir se encuentra en aparente buen estado, por lo que se mantendrá en este proyecto. En cualquier caso, los pliegos del contrato establecen que, una vez retirados los elementos a sustituir, «se revisará con más detalle y se realizará un tratamiento de protección preventivo (pintado intumescente)».

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Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas por ambos lotes o por solo uno de ellos hasta el próximo 13 de julio.