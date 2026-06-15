La UVigo constata que más de un tercio de los deportistas españoles sufren ansiedad y estrés

Más de un tercio de los deportistas españoles sufren ansiedad, estrés y síntomas depresivos. Y las mujeres obtienen puntuaciones significativamente más altas que los hombres. Son los resultados que arroja un estudio que contó con 788 participantes en competiciones de élite, semiprofesionales y de aficionados y que forma parte de la tesis doctoral realizada por Jorge García Rubio en el grupo WellMove de la Universidad de Vigo.

El estudio se basa en un cuestionario que él adaptó y validó por primera vez en España, junto con otros dos que ya se utilizaban. El 35,5% de los participantes mostraron síntomas de depresión, un 43,9% de ansiedad y un 35,8% de estrés. Y además del sexo, otra de las variables asociadas a un mayor riesgo de sufrir problemas mentales es el haber sufrido lesiones en el último mes, mientras que el nivel competitivo y la disciplina no influyen de manera significativa.

Aunque los resultados van en la línea de investigaciones realizadas en otros países, García Rubio aboga por la presencia de expertos vinculados a la salud mental en el ámbito deportivo para poder llevar a cabo estrategias de apoyo y preventivas. «Nosotros hemos validado una herramienta que aporta información y que debe ser el punto de partida para que los clubes o las federaciones conozcan cómo están sus deportistas y que los profesionales del ámbito de la psicología puedan proponer soluciones. Nuestro cuestionario es como un termómetro», destaca.

Ricky Rubio, actualmente jugador del Joventut Badalona, dejó la NBA por salud mental. / Europa Press

Además de este estudio, su tesis sobre la prevalencia de los problema de salud mental en deportistas españoles incluye otros dos trabajos que también ha publicado en revistas científicas junto con sus directores -Carlos Ayán, responsable de WellMove en el campus de Pontevedra, y Daniel González, de la Universidad Católica de Ávila- , así como con los investigadores de su grupo Nerea Blanco y José Carlos Diz.

El primer artículo, aparecido en Journal of Sport Rehabilitation, aborda la validación en el contexto español del cuestionario APSQ para evaluar el malestar y el estrés psicológico: «Es una herramienta específica para deportistas que está respaldada por el Comité Olímpico Internacional (COI), pero debe ser adaptada a cada país porque la realidad de España, por ejemplo, no es la misma que en China».

La adaptación se validó con una muestra de 128 deportistas de diferentes regiones y de 72 especialidades deportivas colectivas e individuales, desde fútbol, baloncesto, atletismo, natación, piragüismo o voleibol hasta crossfit, esgrima, skeleton o bocha.

El siguiente paso fue utilizar la herramienta para evaluar la salud mental de una muestra mucho más amplia y en función del nivel competitivo, el tipo de deporte, el historial de lesiones y el sexo. Además del APSQ, fueron utilizados los cuestionarios DAS-21 y K-10 para obtener una perspectiva mayor. Y los resultados se publicaron en Journal of Clinical Sport Psychology.

La edad media de los 788 participantes fue de 28 años y, según su nivel competitivo, el 46% eran aficionados, el 24% semiprofesionales y un 30% deportistas de élite.

El tercer y último artículo, publicado este mismo año en International Journal of Sport Psychology, se centra exclusivamente en los deportistas aficionados y el cuestionario APSQ arroja niveles estrés psicológico comparables a los de los de élite.

«Participaron 359 deportistas. Un 47,6% reportaron niveles altos de estrés y un 23,1% muy altos. Los más jóvenes y los que habían sufrido alguna lesión recientemente fueron los que más lo sufrían. Tiene cierto sentido que los aficionados sufran tanto estrés como los profesionales. Una explicación podría ser que han querido ser profesionales y por motivos familiares, económicos, de forma física o de nivel técnico no lo han conseguido y eso ya les genera cierta ansiedad. O quizá han sufrido una lesión que no les permite jugar en la élite», reflexiona García Rubio.

Laura Centoira, psicóloga del Celta, junto al entrenador Claudio Giráldez durante un entrenamiento. / Marta G. Brea

«A igual que en otros ámbitos de la sociedad, en el deporte cada vez se le da mayor importancia a la salud mental y conocemos más casos de grandes deportistas que han tenido problemas como Ricky Rubio o Rafa Nadal, que cuenta en su documental cómo llevaba toda la vida lesionado y tomando medicación porque su cabeza no le permitía parar. Y ya hay más profesionales en los staffs técnicos como la psicóloga Laura Centoira, una de las figuras que se incorpora al Celta cuando empieza Claudio Giráldez. El deporte competitivo lleva asociados muchos problemas psicológicos y, a igual que se trabajan otras habilidades técnicas, hay que preparar la mente porque va a haber momentos de estrés y de ansiedad», defiende.

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García Rubio, natural de Ferrol y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UDC, es actualmente profesor de instituto. Y reivindica la importancia de trabajar la salud mental desde edades tempranas: «La base tiene que ser la escuela. Mis alumnos y alumnas son supercompetitivos y siempre les intento explicar que el objetivo es pasarlo bien y que nadie va a suspender por no marcar un gol. El porcentaje de deportistas de élite es muy pequeño y entiendo que haya una exigencia a un nivel profesional, pero en otros contextos reducir esa competencia ahorraría muchos problemas de estrés y ansiedad».