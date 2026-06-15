El seguimiento de la huelga cae en el Chuvi a su nivel más bajo desde el inicio de las movilizaciones contra el estatuto marco

Según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde, la sexta semana de huelga médica nacional de este año arranca en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo con el menor seguimiento hasta la fecha. En concreto, la Administración lo cifra en un 22,76%, con lo que cede a su homólogo coruñés (Chuac) el liderazgo que tradicionalmente ostentaba. En el conjunto de los hospitales gallegos, la media esta mañana es del 20,76%.

Este lunes tiene lugar la vigésimo sexta jornada de huelga médica desde que, en junio del año pasado, comenzaron las protestas del colectivo facultativo contra el nuevo estatuto marco sanitario del Ministerio de Sanidad, a ll que se han ido sumando más reclamaciones, también dirigidas a las comunidades autónomas.

El liderazgo en el seguimiento de la huelga en Galicia lo ha llevado siempre el Chuvi, a veces incluso con diez puntos de diferencia sobre el siguente, salvo el lunes de Carnaval, el 16 de febrero, cuando en A Coruña secundaron el paro un 29% de los facultativos frente al 27% en Vigo.

La jornada en la que más se paró la actividad en el Chuvi fue el jueves 15 de enero, con un 39,34% de facultativos de huelga. Y la que menos, el 20 de mayo, con un 26,23% de seguimiento. Hasta este lunes, que cayó tres puntos y medio más.

Atención Primaria

Tras una huelga indefinida propia en marzo, que duró cuatro semanas, en Atención Primaria, las cifras de seguimiento del paro nacional son más comedidas. Este lunes es del 5,45% en el área sanitaria viguesa, que sí es la más alta de todo Galicia en este nivel, seguido por la pontevedresa (2,9%). La media es del 2,56% esta mañana.

La jornada con más consultas médicas vacías en la Primaria viguesa, dentro de la convocatoria del paro nacional, fue el pasado viernes 20 de marzo, tras el festivo de San José, con un 11,46%. El que menos, con un 2,04% de seguimiento, fue el martes 28 de abril.

Contabilizando atención especializada y primaria, la huelga está teniendo este lunes un seguimiento del 15,29%, siempre según datos facilitados por la Consellería de Sanidade.