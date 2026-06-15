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La Sala Ártika recibe 10.000 euros para sus actividades en 2026

El consistorio destacó la importancia de la Sala Ártika como centro de ocio y promoción cultural en la ciudad

Un ensayo en Sala Ártika

Un ensayo en Sala Ártika / ALBA VILLAR

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Patricia Casteleiro

Patricia Casteleiro

Vigo

La Sala Ártika va a recibir una subvención nominativa de 10.000 para sus actividades en este 2026. El espacio, que funciona como escuela, compañía y teatro abrió sus puertas en la ciudad en 2014 y, desde entonces, cientos de piezas y de artistas pasaron por sus instalaciones.

El regidor señaló que «el objetivo es acercar las artes escénicas a todos los ciudadanos de Vigo como parte del ocio y de la promación cultural». Además recordó que participan compañías de toda Galicia y Extremadura en las obras que ofrecen.

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En sus instalaciones disponen de múltiples espacios de ensayo, una escuela de artes escénicas, un auditorio con 150 butacas y otro de 80 y ofrece residencias técnicas orientadas al proceso de creación de contenido artístico.

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