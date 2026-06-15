El PP exige al PSOE que aclare si Patricia Rodríguez comunicó su investigación penal al partido

El Partido Popular de Vigo ha abierto un nuevo frente político en torno a la situación judicial de la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez Calviño, al preguntar públicamente si ha cumplido con el Código Ético del PSOE informando al partido de su investigación penal. La presidenta local de los populares, Luisa Sánchez, sostiene que las normas internas socialistas obligan a sus cargos públicos a comunicar de inmediato cualquier procedimiento judicial que les afecte.

La dirigente del PP plantea dos preguntas de fondo: si la edil trasladó o no al partido los cargos que pesan sobre ella y, en caso afirmativo, qué decisión adoptó el PSOE al conocer esa circunstancia. «¿Ha informado la señora Patricia Rodríguez Calviño a su partido de los cargos que pesan sobre ella? ¿O se ha saltado el Código Ético que prometió cumplir?», señaló Sánchez.

Según expone el PP, el Código Ético socialista «marca claramente» que toda persona que ostente un cargo o una responsabilidad pública vinculada al PSOE debe dar cuenta de forma inmediata a la Ejecutiva Federal si resulta judicialmente investigada. El documento, añade la formación, exige además concretar las acusaciones o delitos imputados para que el partido valore la adopción de medidas.

Los populares recuerdan también que, de no producirse esa comunicación, el propio texto interno prevé la suspensión cautelar de militancia a la espera del correspondiente expediente informativo o disciplinario. Por eso, Luisa Sánchez sostiene que, si Patricia Rodríguez no informó de su situación, el PSOE debería actuar en consecuencia. Y si sí lo hizo, reclama saber qué respuesta orgánica dio el partido.

La presidenta local del PP va un paso más allá al citar el escenario de una eventual apertura de juicio oral. Según subraya, el mismo Código Ético obliga en ese caso a solicitar la baja voluntaria como afiliada y a dimitir del cargo público. «Si se dicta apertura de juicio oral, como parece que se hará, Patricia Rodríguez Calviño debe solicitar la baja voluntaria como afiliada y dimitir de su cargo», afirmó.