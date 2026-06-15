Otra persona fumando vuelve a provocar el desalojo de la Ciudad de la Justicia de Vigo

Ya ocurrió en más ocasiones desde la apertura de la Ciudad de la Justicia de Vigo hace poco más de cuatro años, pero en este mes de junio ya van dos desalojos. La alarma del edifico judicial de Pizarro volvió a sonar este lunes 15 de junio por la mañana, mientras en muchas salas de vistas celebraban juicios, debido a que una persona estaba fumando en el interior del complejo. Los detectores de los sistemas antiincendios detectaron el humo del tabaco.

Hace escasos días hubo otro desalojo por idéntica causa. En el caso del de este lunes jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios o ciudadanos que estaban citados o habían acudido a hacer gestiones salieron a la gran plaza hasta que minutos después, comprobado el motivo de que saltase la alarma, se permitió volver a entrar.