Las obras en la VG-20 anulan un carril y ralentizan el tráfico entre Vigo y el Val Miñor

Complicado lunes para circular por la segunda circunvalación de Vigo y parte de su área metropolitana. Los trabajos de asfaltado en la VG-20 han generado importantes retenciones en las horas punta de la mañana y la tarde ante la anulación de un carril en sentido Val Miñor. En esta ocasión el atasco y frenazo obligatorio poco después de la bifurcación con la AP-9 en el alto de Puxeiros.

En esta ocasión el motivo ha sido la retirada del firme existente dentro de los trabajos de renovación que esta arteria viene sufriendo desde prinicpios de año. El punto de mayor afección es el kilómetro 160,7 de la Autopista del Atlántico, donde por el nuevo reasfaltado se ha ralentizado el tráfico hacia Nigrán, Baiona y el oeste de Vigo.

Estos trabajos se desarrollan en paralelo a los del viaducto de Porto, muy cerca del Hospital Álvaro Cunqueiro y el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares (PTL). En sus 500 metros de longitud se están realizando obras de conservación de calado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había avanzado a comienzos de año que las obras obligarían a modificar la circulación durante gran parte de 2026. Los trabajos, adjudicados el pasado verano a la empresa viguesa Prace SA, contemplan el refuerzo de la estructura del viaducto y la renovación de sus sistemas de protección.