Las obras en la primera promoción de Anjoca en Vigo arrancarán en julio: será de «características singulares y muy atractivo»

En poco más de tres meses uno de los solares más cotizados del centro de Vigo pasará de la renuncia al regreso a los trabajos. La adquisición por parte de Anjoca del número 120 de la calle Areal después de que Hábitat confirmase que «no se iba a llevar a cabo» mantendrá las 52 viviendas proyectadas inicialmente. Esto permitirá subrogar la licencia otorgada por el Concello el pasado verano. Así, tienen previsto «comenzar las obras el próximo mes de julio». una vez confirmados que los informes arqueológicos hasta la fecha siguen siendo válidos.

El «Residencial Novo Areal» será el primer proyecto de la inmobiliaria coruñesa en nuestra ciudad. Pese a contar con más de 2.000 empleados y 60 años de experiencia en el sector, hasta la fecha el consorcio presidido por la familia Jove no había hecho movimientos en el mercado olívico. El inmueble aprovechará una parcela urbanizable de 1.900 metros cuadrados, aunque por el momento no están definidos todos los detalles del nuevo diseño. «Se van a ofertar con una serie de características singulares, al tratarse de un edificio catalogado, de fachada protegida, y en este contesto tenemos previsto desarrollar un proyecto muy atractivo», explican fuentes de la promotora tras confirmar la operación

Es por ello que todavía no se han definido los costes totales, más aún en un escenario en el que los precios de las materias primas continúan al alza. La promotora tiene en marcha más de 500 viviendas dentro y fuera de Galicia, pero en cualquier caso garantiza que será «un producto cuidado y de gran calidad». El proyecto iniciado por Hábitat en la pandemia contemplaba viviendas de 1 a 4 dormitorios, garajes y trasteros en un bloque de 10 alturas.

Por el momento no se han puesto en contacto con los afectados por la cancelación del proyecto anterior, iniciado en la pandemia y liquidado con el pago de la fianza de 3.000 euros pactada por contrato. En ese sentido aluden a la Ley de Protección de datos que protege dichos contratos, y el hecho de que no iniciarán la comercialización hasta que dispongan de todas las cifras de la nueva promoción.

Tortuoso camino burocrático

El pasado 25 de agosto lograba, tras años de correcciones, la licencia definitiva por parte de la Xerencia de Urbanismo para iniciar la obra con un presupuesto de más de 5 millones de euros. Por el camino fueron necesarias varias excavaciones arqueológicas como condición «indispensable» para que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta diera su visto bueno. Al mismo tiempo, durante el 2025 vendieron los últimos pisos que todavía no se habían comercializado desde el inicio de ventas en 2022.

Sin embargo estos dueños nunca llegarán a vivir ahí. Hace unas semanas la promotora les informó de que finalmente. «La promoción no se va a llevar a cabo», confirmaron fuentes de Hábitat Inmobiliaria consultadas por FARO a principios de abril. Esta consigna es la que les fue trasladada desde Neinor Homes, el conglomerado que compró dicha promotora y que tampoco ha trasladado los motivos. Su otra urbanización en la ciudad, la de San Roque, está ya completamente vendida.

Los vecinos sospechan que esta renuncia se debe al encarecimiento de los costes y materias primas vivido desde que se trazó el proyecto. Si en 2022 el vidrio y el acero duplicaron sus precios, la inflación de los años siguientes ha sido la gota. Aquel solar se ha convertido ahora en una inmensa balsa de agua con liquen, continúa vallado y sin movimiento de maquinaria desde hace meses.

Uno de los compradores afectados confirma que ya recibieron la fianza de 3.000 euros con la que reservaron un piso hace poco más de cuatro años. «Tampoco mencionan el tema de los costes en el burofax, simplemente no dan explicación», añade esta familia afectada.