De llenar Samil a no ver el sol: Vigo amanece cubierto de niebla tras un fin de semana de calor sofocante

Los vigueses pasan de llenar Samil a no ver el sol en menos de 24 horas. La ría de Vigo amanece cubierta de niebla después de un fin de semana con máximas por encima de los 30 grados e incómodas noches tropicales.

Si durante la tarde de ayer ya empezaba a refrescar y algunos cambiaban la toalla en la arena por el fular sobre los hombros, este lunes el calor da un respiro. Se esperan máximas de 25 °C en la ciudad olívica y mínimas que nos dejarán dormir con unos frescos 17 °C. La niebla podrá abandonarnos durante la tarde, pero la previsión es que regrese por la noche y durante la mañana del martes.

Para los próximos días la previsión de la AEMET es de una semana marcada por la alternancia de nubes y claros, así como por temperaturas más moderadas con una ligera subida para el miércoles, día en el que se espera alcanzar los 28 °C.

En cuanto al resto de Galicia, el servicio estatal prevé inestabilidad atmosférica, con nieblas densas en la costa y cielo más abierto en el interior. Por la tarde crecerán nubes de evolución con chubascos tormentosos en áreas de montaña del sur y del este de la comunidad. Las temperaturas sufrirán un descenso, entre moderado y notable. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general, moderados en Costa da Morte.

Este descenso de las temperaturas es recibido con alivio en muchas zonas, en especial aquellas con incendios activos como Boborás o Padrón. Durante el pasado fin de semana, lugares como Ponteareas registraron valores de 38,5 °C o los 37,7 °C de A Coruña, que batió el récord histórico para un mes de junio en la ciudad,

¿Por qué se llena de niebla la ría de Vigo?

Hace un año, fuentes de MeteoGalicia explicaban a FARO que las nieblas en la ría son «un fenómeno muy habitual, pero es complicado de predecir». Tal y como explicaban estas fuentes de Meteogalicia, esta bruma densa se origina por el contraste térmico entre el mar y el aire en tierra (que estos días presenta unas temperaturas muy elevadas).

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Y así como es difícil pronosticar su llegada, también lo es su final. Aunque en lo que se refiere a la jornada de este lunes, los modelos de previsión de MeteoGalicia y AEMET prevén que el ambiente se vaya despejando a medida que avanza el día.