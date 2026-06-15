La FEMP destaca el papel de Vigo en el uso de la inteligencia artificial para atender a la ciudadanía

En plena era de transformación digital de las administraciones públicas y las entidades locales, en la que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) se configura como la principal protagonista del cambio, el Concello de Vigo se sitúa como referente en el uso de esta nueva tecnología para atender a las necesidades de la ciudadanía, según valora la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su guía sobre la política y los usos de la IA.

Concretamente, la asociación reconoce el proyecto Vigo25 AI, un sistema de asistencia basado en inteligencia artificial para centralizar la información municipal. El servicio, disponible en ambas lenguas cooficiales de la comunidad —castellano y gallego—, integra un buscador semántico, un chatbot conversacional que proporciona respuestas instantáneas y naturales que permiten ahorrar tiempo de consulta, junto con un recomendador de servicios, entre otras funciones.

La propuesta viguesa nace con el objetivo de reducir la brecha digital, democratizar el acceso a los servicios públicos y facilitar el acceso a la información municipal dispersa en múltiples portales y plataformas digitales, así como reducir las colas y la saturación de la atención presencial y telefónica.

El servicio se ha implementado ya en la web del ayuntamiento, en su sede electrónica, en la aplicación móvil Vigo y en bots en Telegram. Además, está previsto un próximo despliegue en Alexa y en Whatsapp. Su desarrollo fue realizado íntegramente por el Departamento de Administración Electrónica del Concello de Vigo como proyecto de I+D propio, sin contratación externa.

Se trata de un proyecto de carácter transversal que afecta a prácticamente toda la organización municipal y a miles de personas, tanto residentes como turistas. Su funcionamiento ha permitido automatizar ya más de 80 trámites administrativos, como gestiones relacionadas con el empadronamiento, citas previas, multas o avisos en tiempo real. Tal y como señala el informe de la FEMP, «más de 300.000 consultas han sido respondidas con éxito desde el lanzamiento», subrayando un acierto del 95% en las respuestas.

La organización concluye destacando la posibilidad de compartir las fuentes de datos y replicar este mismo sistema en otros municipios para que, como el de Vigo, puedan mejorar su eficiencia en la gestión de las tareas administrativas y satisfacer de manera óptima las consultas de sus habitantes.