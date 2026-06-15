La falta de conductores de grúa ralentiza la construcción de viviendas en Vigo

Mucho se ha hablado en los últimos años de la falta de electricistas, fontaneros, albañiles y otros oficios habituales relacionados con la construcción. Esta circunstancia provoca que las personas que necesiten sus servicios para reformas en viviendas tienen que esperar meses a que los atiendan, pues la lista de espera es enorme. También afecta, obviamente, a la construcción de nuevos edificios. Apenas se ha hablado, sin embargo, de otro déficit que el sector está percibiendo en los últimos tiempos: una alarmante carencia de conductores de grúas. «Son figuras básicas para que el resto de operaciones de una obra se puedan ejecutar», explica Miguel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP).

El gruista de construcción es el profesional responsable de operar distintos tipos de grúas, como las de torre, móviles o automontantes, para el izado y desplazamiento preciso de materiales de gran peso. Su trabajo resulta esencial para el desarrollo de la actividad en la obra, ya que garantiza el suministro y la colocación de elementos en los diferentes procesos. Para desempeñar sus funciones con seguridad y eficacia, mantiene una comunicación permanente con los operarios y equipos que trabajan a pie de obra.

Las constructoras y los contratistas encargados de desarrollar promociones de viviendas están viendo cómo no son capaces de conseguir este tipo de profesionales en el mercado laboral y, los pocos que hay, «se rifan» entre las distintas empresas, que han entrado en una guerra de salarios para intentar atraer a toda costa a un gruista. Los dos operadores de grúa de una conocida constructora de la zona se fueron a otra que les ofrecía una mejora anual de salario de 10.000 euros hasta cobrar 60.000 brutos al año. Y es que varios edificios nuevos tanto de Vigo como de municipios cercanos como Moaña y Mos han visto sus obras ralentizadas precisamente por la incapacidad para contar de forma habitual con operadores de grúa.

La respuesta a esta situación hay que buscarla en la falta de interés por esta profesión. Hasta hace unos años, cualquier albañil podía manejar una grúa al no hacer falta una especialización, pero para profesionalizar este trabajo se ha impulsado la obligatoriedad de contar con un título habilitante con el objetivo de que el futuro gruista aprenda a manejar de forma eficiente las operaciones de carga y descarga atendiendo a las normas de seguridad establecidas y las instrucciones recibidas, además de realizar de forma correcta la puesta fuera de servicio y manteamiento preventivo de la grúa-torre. «Se trata de cursos laboriosos y difíciles, y la gente no parece estar dispuesta a hacerlo», explican desde la patronal de la construcción de Pontevedra.

Soluciones

Para paliar la falta de personal cualificado que vive el ladrillo desde hace años, el sector ya se ha puesto manos a la obra. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), ha movilizado a 16 de sus colegiados para que a lo largo del presente curso académico ofreciesen charlas presenciales en 16 institutos y colegios de toda la provincia, tres de ellos en Vigo (Mariano, Compañía de María y Politécnico) para explicar qué supone estudiar arquitectura técnica y despertar e incentivar entre el alumnado la vocación por esta profesión.

Otro de los grandes objetivos del sector es ofrecer buenas condiciones para que los jóvenes se interesen por trabajar en la construcción. También se está intentando poner el foco en atraer a las mujeres a oficios que tradicionalmente siempre han estado muy masculinizados, como la fontanería o la albañilería.