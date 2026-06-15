El Douglas Mawson debuta en Vigo con un singular viaje terrestre-marítimo de expedición

Un singular viaje tierra-mar acercó este lunes al puerto de Vigo al crucero de expedición Douglas Mawson, que hacía su debut en la ciudad. A bordo del llamativo buque que exteriormente destaca por su proa invertida, viajan 79 pasajeros de los que 59 son estadounidenses y los restantes de cinco nacionalidades distintas.

El pasaje disfruta de un inédito recorrido terrestre-marítimo entre Madrid y Marrakech de dos semanas de duración, ofertado en la web del operador Aurora Expeditions a precios a partir de unos 7.000 euros, vuelos aparte.

El viaje arrancó con dos noches de estancia de los expedicionarios en Madrid, tras las que fueron conducidos en autocar hasta Bilbao vía Burgos, para embarcar. Una vez a bordo del Douglas Mawson, continuaron a Gijón, A Coruña y Vigo, desde donde seguirán a Leixoes, Lisboa, Portimao, Cádiz, Tánger y desembarque en Casablanca. Aquí les espera otra nueva etapa terrestre con destino a la imperial ciudad de Marrakech desde la que tras dos noches de estancia regresarán a sus países de origen en avión.

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Tripulado por 97 profesionales según informó la agencia Pérez y Cïa., el Douglas Mawson fue construido en astilleros de China y estrenado en setiembre de 2025 para operar viajes de aventura, desde la gélida inmensidad de la Antártida hasta ciudades europeas y americanas de gran riqueza cultural, dirigidos hacia una adinerada clientela.