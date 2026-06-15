Condenado en Vigo por huir con su hija de 6 años a Marruecos sin el consentimiento de la madre

Un hombre originario de Marruecos aceptó dos años y un día de prisión que se le sustituirán por la expulsión del territorio nacional con la prohibición de regresar durante una década por delito de sustracción internacional de menores. El acusado huyó de España con su hija, que tenía 6 años, y se la llevó a su país de origen y a Emiratos Árabes Unidos. La niña no fue reintegrada a Vigo con su madre hasta algo más de un año después.

La vista fue en la plaza 3 de la Sección Penal de Vigo. El hombre, asistido por intérprete de inglés y por videoconferencia desde fuera de Galicia, aceptó también la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad con respecto a su hija durante diez años, período en el que no podrá aproximarse ni comunicarse con ella. Además, pagará 6.000 euros por daño moral.

Un vuelo desde Oporto con destino Marrakech

El matrimonio residía en Vigo y fue en 2023 cuando la mujer interpuso la demanda de divorcio. En noviembre de aquel año, «el acusado de forma unilateral, sin consentimiento ni conocimiento de la madre de la niña y sin resolución judicial que lo autorizase», tras trasladar a la menor a Oporto, cogió un vuelo a Marrakech.

Ante la inasistencia al colegio de la niña, la madre denunció. «Carecía de toda comunicación» con su hija e ignoraba donde estaba. Los meses pasaron y un juzgado vigués acordó el divorcio y otorgó la guarda y custodia y la patria potestad a la mujer. Además, se emitió orden europea e internacional de detención de su exmarido para recuperar a la menor, que además de en Marruecos estuvo en Emiratos Árabes Unidos.

«En fecha inconcreta», dice el fiscal, el acusado entregó a la menor a su tía materna en Uchda, donde estuvo hasta que, por sentencia de un tribunal de la localidad de diciembre de 2024, se ordenó el traslado de la niña de Marruecos a Vigo.