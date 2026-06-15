Caballero reclama al Sergas que las demoras en Primaria no superen los dos días
Denuncia que la espera por una analítica en Coia es de un mes
Reprocha al presidente de la Xunta que se muestre «satisfecho», ante esta situación
R. V.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reprochó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se muestre «satisfecho» con la sanidad gallega, mientras que «el Olimpia Valencia, que acaban de poner en funcionamiento, ya está saturado».
«Miles de pacientes siguen sin poder acceder a citas para consulta con un especialista», reprochó el regidor. Añadió que la demora en Atención Primaria pueden llegar a «más de 15 días» y denuncia que una analítica en Coia tarda un mes.
En su repaso, incluyó el Punto de Atención Continuada «absolutamente saturado», al ser el único en una ciudad de 300.000 habitantes.
Límite
«Usted quiere que haya sanidad privada en Vigo y quiere deteriorar la pública para que tengan que irse a la privada», se dirigió al presidente gallego y continuó: «¿Y nosotros qué queremos? Queremos una sanidad que atienda bien, que atienda razonablemente y que cuando tú tienes una consulta a tu médico Atención Primaria, que te la de en un día o dos».
Caballero concluyó calificando de «calamidad» la gestión de la sanidad por parte de la Xunta de Galicia.
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