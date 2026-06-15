El BNG votará contra la reforma de la antigua sede de la FAVEC y acusa a Abel Caballero de querer hacer irreversible su desalojo

El BNG de Vigo ha anunciado que votará en contra de la licitación para reformar el local municipal de la Praza da Princesa que durante más de tres décadas fue sede de la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (FAVEC). La formación nacionalista interpreta que la actuación promovida por el gobierno local persigue hacer irreversible el desalojo de la entidad y culminar lo que define como una estrategia de confrontación sostenida con el movimiento vecinal organizado.

La reforma, presupuestada en 338.000 euros, se someterá a dictamen del Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo. Para el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, la licitación supone «dar o paso definitivo para consumar o último golpe antidemocrático contra a Federación Veciñal», al consolidar la salida de la FAVEC del inmueble que ocupó durante más de 30 años y bajo seis alcaldías de distinto signo político.

El BNG rechaza la justificación municipal de que el espacio se destine a nuevas dependencias de la oficina de rehabilitación y vivienda. A juicio de Igrexas, detrás de esa explicación no hay una necesidad objetiva de espacio, sino una operación política. «Esta licitación non responde a ningunha necesidade obxectiva de espazo, senón a unha clara ofensiva autoritaria coa que o Goberno de Abel Caballero pretende desde hai moitos anos amordazar o movemento veciñal», afirmó.

El portavoz nacionalista reclamó además que el local sea devuelto a la FAVEC y acusó al alcalde de mantener una estrategia de choque con la principal entidad representativa del movimiento vecinal vigués. «O que está a facer o señor Caballero non é xestión urbanística, é unha vinganza partidista», sostuvo.

Según el relato del Bloque, la decisión actual no es un episodio aislado, sino la culminación de una secuencia más amplia en la que el gobierno municipal habría roto la interlocución con la federación, retirado subvenciones y resuelto de forma unilateral el convenio que permitía el uso de la sede de Praza da Princesa. El BNG interpreta el proceso como una respuesta de castigo frente a una organización que se atrevió a discrepar públicamente del Concello.