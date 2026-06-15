Binter refuerza su ruta entre Vigo y Canarias con dos frecuencias más por semana en verano

Binter ha empezado a operar desde este 15 de junio dos frecuencias adicionales entre Vigo y Canarias, un refuerzo estacional con el que eleva a 13 los vuelos semanales entre ambos destinos durante la campaña de verano. La ampliación se concreta en dos nuevas conexiones, los lunes y jueves, con el Aeropuerto de Gran Canaria, lo que permite a la compañía intensificar su presencia en Peinador en uno de los momentos de mayor demanda del año.

Con esta mejora, la aerolínea conecta ya Vigo y Canarias todos los días de la semana, con seis jornadas de frecuencia doble. La programación queda así articulada con vuelos a Gran Canaria los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, mientras que la conexión con Tenerife se mantiene a diario.

Uno de los principales argumentos comerciales que Binter sigue poniendo sobre la mesa es la gratuidad de los vuelos interinsulares en conexión. Eso significa que el pasajero que sale de Vigo puede llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos canarios utilizando la red de enlaces internos de la compañía, que supera los 220 trayectos diarios entre islas. La medida permite reforzar el atractivo de la ruta viguesa no solo hacia Gran Canaria o Tenerife, sino hacia el conjunto del archipiélago.

La aerolínea insiste además en el carácter diferencial de su producto a bordo. Los viajeros de esta conexión operan en los Embraer E195-E2, aparatos que la compañía presenta como los reactores de pasillo único más silenciosos, limpios y eficientes de su categoría. A ello suma una configuración interior que elimina el asiento central y ofrece más espacio entre filas, junto a servicios incluidos para todas las tarifas como aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre en cabina.

Binter complementa además su oferta con productos orientados a sacar más partido al viaje. Entre ellos figura Discover, una fórmula de stopover que permite visitar dos islas en un mismo desplazamiento con un coste adicional reducido, y AirPass Explorer, diseñado para encadenar varios saltos interinsulares asociados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.