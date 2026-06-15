En un aula prefabricada y sin consenso docente: el IES ROU, contra su primer ciclo de FPBásica

Lo que la Xunta calificó de «inaudito» ya ha vuelto a repetirse, ahora en Vigo. Tras la dimisión en bloque del equipo directivo del IES Carral (A Coruña) por la implantación sin previo aviso —afirman— de un nuevo ciclo de FPBásica en el instituto coruñés, ahora es la comunidad educativa del IES República Oriental de Uruguay (ROU) la que muestra su rechazo, también por su imposición «sin diálogo previo», de otro ciclo de FPBásica, en este caso de Electrónica y electricidad para el curso 2026/2027.

Se trata del primer título de Formación Profesional que se implantaría en este instituto público, ubicado en el barrio de Teis, que hasta ahora solo impartía la ESO. En este sentido, el claustro cuestiona que se pretenda introducir un nuevo ciclo mediante un «aula prefabricada» en un centro que no es actualmente un instituto de Formación Profesional y sobre el que no se hicieron públicos los estudios o criterios que «justifican» esta decisión.

Su rechazo no es tanto al propio ciclo sino a las formas con las que la Consellería de Educación pretende implantarlo. Se trata de una FP con 18 plazas y que se imparte en la modalidad de aulas nómadas, es decir, durante una promoción (2 años) estará en un centro y se trasladará después a otro.

La decisión, dice el claustro del IES ROU, fue anunciada por Educación a finales de este curso «sin información suficiente y sin que la comunidad educativa tuviera oportunidad de participar en el proceso». Tanto es así, que al no contar el instituto con más espacio para desarrollar este ciclo, se construirá un «aula prefabricada» en el «exterior» del centro.

Las quejas de docentes, familias y alumnos —muy en la línea del IES Carral— se centran en que «una medida de esta relevancia fue adoptada sin diálogo previo, sin planificación conocida y sin aclarar cuestiones fundamentales como la dotación de profesorado, los recursos asignados, el impacto sobre los espacios del centro o las consecuencias organizativas de la implantación».

Consultada la Consellería por la situación, todavía no se pronunció.

Con todo, la comunidad educativa del IES ROU recuerda que no se oponen a esta ampliación de la oferta educativa, sino a la falta de «planificación», «recursos suficientes» y «consenso» con la comunidad educativa. Por ello, y bajo el lema «FP pública si pero non así» organizan para mañana a las 14.00 horas una concentración y cacerolada informativa frente al instituto. «Cualquier nueva enseñanza debe implantarse con planificación, recursos y consenso con la comunidad afectada», concluyen.