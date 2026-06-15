Arranca el servicio de socorrismo en las playas de Vigo

Desde hoy y hasta el 15 de septiembre estará activo el servicio de socorrismo en las playas de Vigo. El Concello de Vigo destina 850.000 euros a la vigilancia de un total de trece playas: Rodas, Fortiñón, Canido, O Vao, Fontaíña, Samil, Samil (derecha), La Fuente, Santa Baia, Carril, Bouzas, A Punta y O Mende.

Serán 70 los socorristas que custodien estos arenales además de 25 agentes de policía local y otros 12 socorristas en las cuatro piscinas en Samil. A ellos se les suman 20 trabajadores de limpieza y por tanto, serán un total de 130 profesionales los que están pendientes todo el verano de las playas.

El ayuntamiento vigués asume todo «el servicio de socorrismo, la vigilancia, el socorrismo y salvamento, la asistencia sanitaria de primeros auxilios y la accesibilidad para el baño de personas con movilidad reducida», tal y como explicó el alcalde Abel Caballero. «También tenemos una ambulancia y un vehículo de intervención rápida y por segundo año ya prestamos vigilancia con moto acuática que desde Samil se desplaza en caso necesario y se mueve con una cierta habitualidad al resto de las playas sin incluir la de las Islas Cíes», amplió el regidor.

La unidad de vigilancia de playas cuenta además con 15 desfibriladores y, en palabras del alcalde, ofrecerá «un magnífico sistema de socorrismo y salvamento».