Arestora, un refugio para acompañar el duelo desde la escucha y la creación de comunidad

Hay pérdidas que dejan huella para siempre. La muerte de un ser querido o de una mascota, una ruptura sentimental, un fracaso laboral o incluso un cambio de país pueden desencadenar procesos de duelo que, en muchos casos, se viven en silencio. Con el objetivo de ofrecer un espacio seguro donde compartir esas experiencias sin miedo a juicio, la viguesa Iolanda Otero Ríos, de 51 años, ha puesto en marcha Arestora, un proyecto que ofrece un servicio de acompañamiento en procesos de duelo y pérdida que busca visibilizar una realidad que afecta a todas las personas.

El nombre no es casual. «Arestora significa en gallego aquí y ahora, en este preciso momento», señala la creadora. Justamente, eso es lo que intenta trabajar: el presente. «Hay que pensar el problema más grande que tengo y a raíz de ahí empezar a caminar», explica, destacando que «muchas veces se nos montan en la cabeza infinidad de cosas de lo que va a pasar y después no ocurren ni la mitad».

Los orígenes de Arestora se remontan a la propia trayectoria vital de su fundadora. Tras años viviendo en países como Reino Unido o la India, regresó a Galicia en 2018 para estar cerca de su padre, que atravesaba problemas de salud. Su fallecimiento en 2022 supuso un duro golpe familiar. «Mi madre no superó la pérdida. Falleció en febrero de 2024 y dos meses después sufrí un ictus. Me di cuenta de que en el hospital estaban tratando mi problema físico, pero nadie me preguntó cómo había llegado hasta ese punto», recuerda.

Aquella experiencia marcó un antes y un después. «Salí del hospital con una caja de tranquilizantes. Empecé a formarme en duelo para entender qué me estaba pasando, acudí a terapia y conseguí salir adelante sin esa medicación, simplemente con sentirme escuchada», cuenta Otero. Es entonces cuando surge la idea de este nuevo proyecto y decide profundizar en el tema. «A raíz de todo eso, me di cuenta de que había superado muchos duelos a lo largo de mi vida, pero que no los había colocado bien. Es como el agua estancada que al final acaba oliendo y en mi caso fue un ictus», reflexiona.

La esencia de la iniciativa se basa en «crear comunidad» mediante reuniones presenciales de un grupo máximo de seis participantes para compartir ese proceso de duelo y adaptación a la pérdida con otras personas que están pasando por lo mismo. La propuesta de Iolanda aspira así a crear un clima de escucha activa para favorecer la confianza y el apoyo mutuo. «No es un mirada medicalizadora, no ofrezco tratamiento ni diagnóstico, sino un espacio donde el duelo sea visto como algo natural y no como una enfermedad que no tiene por qué ser compartida a la sociedad», subraya.

Una reconocida propuesta

La idea lleva más de un año gestándose. Otero la desarrolló dentro de la plataforma de emprendimiento Bridge for Billions, que reconoció su carácter innovador. «Recibir el premio Visionarias por Arestora fue la confirmación de que el duelo necesita dejar de ser tabú y que acompañar emocionalmente las pérdidas es innovación social urgente», proclamaba la viguesa tras recibir el galardón.

Aunque esta dimensión colectiva constituye los cimientos del proyecto, también contempla la posibilidad de acompañamientos individuales cuando la situación lo requiera. Tampoco descarta incorporar formatos online para llegar a más personas. Además, con el fin de que el servicio se encuentre al alcance de todos los públicos, Otero trabaja ahora para establecer colaboraciones con ayuntamientos, asociaciones y entidades de bienestar social.

El acompañamiento que propone se apoya en «herramientas sencillas y accesibles para cualquier persona», como la respiración consciente, la escritura o la observación. «Lo importante es aceptar lo que está sucediendo y no negarlo ni taparlo con medicamentos. El duelo es un proceso natural de adaptación a una pérdida y necesitamos atravesarlo», subraya. Lejos de entenderlo como una experiencia dolorosa y necesaria, Otero considera que puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y que «podemos salir reforzados de un duelo si lo vivimos de forma consciente».

¿Cómo participar?

Los interesados en participar en Arestora, pueden contactar con Iolanda Otero por vía telefónica llamando al 614 059 238, a través del correo electrónico iolanda@arestora.es o mediante la página web www.arestora.es.