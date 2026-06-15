Aerolíneas
Ana Ortiz acusa a Caballero de usar la polémica con Ryanair para tapar sus problemas de gestión
La delegada de la Xunta en Vigo reprocha al alcalde que insista en una “falacia” sobre las ayudas a aerolíneas mientras evita dar explicaciones sobre el caso Saltamontes y otras promesas incumplidas
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, salió este lunes al paso de las nuevas declaraciones de Abel Caballero sobre Ryanair y la financiación de rutas aéreas, y acusó al alcalde de utilizar esta polémica como cortina de humo para desviar la atención de los problemas de gestión municipal. La respuesta llega después de que el regidor volviera a cargar contra Alfonso Rueda, al que exige responsabilidades políticas por las ayudas a la compañía irlandesa en Santiago.
Ortiz sostiene que Caballero está alimentando un debate ya aclarado y sin recorrido real. «O alcalde de Vigo debe de estar moi preocupado polos problemas do seu partido para manter un día máis e xa van catro, un argumento infantil que xa foi desmentido», afirmó.
La representante autonómica interpretó que el alcalde intenta así evitar que se hable de otros asuntos más incómodos para su gobierno. En ese listado situó el caso del Saltamontes, la situación judicial de una concejala del ejecutivo local y varios proyectos pendientes en la ciudad. «Probablemente o alcalde cre que esta é a mellor forma de que non se fale dos temas que lle importan á cidade, como a súa negativa a explicar o que pasou no caso Saltamontes. Ou tampouco porque non cesa a unha concelleira imputada. Ou porque non cumpre ningunha das súas promesas: obras de Teis sen empezar, túnel do Duhalde paralizado, pista de atletismo sen novas, centro de asociacionismo bloqueado, coma sempre o de sempre», señaló.
Ana Ortiz aprovechó además para volver a cargar contra la negativa del Concello a aceptar fondos de la Xunta para la promoción turística de Vigo. Según subrayó, el alcalde rechazó una aportación de 200.000 euros para promocionar la ciudad en otros destinos, mientras mantiene, a su juicio, un discurso falso sobre el reparto de apoyos entre aeropuertos gallegos. «Rexeita 200.000 euros da Xunta para promover Vigo noutros destinos e insiste na súa falacia de que caen axudas a outros aeroportos, algo que incluso os seus compañeiros de partido desmentiron», afirmó.
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