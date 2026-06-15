Abel Caballero redobla su ataque a Alfonso Rueda por Ryanair y le exige que dimita

Abel Caballero volvió este lunes a cargar con dureza contra Alfonso Rueda a cuenta de Ryanair y de la financiación pública de rutas aéreas, en un nuevo capítulo de la batalla política por los vuelos de Vigo. El alcalde sostiene que el presidente de la Xunta ha reconocido de forma implícita que el Gobierno gallego pagó a la aerolínea irlandesa para operar en Santiago, y utiliza esa interpretación para exigirle responsabilidades políticas.

Caballero aseguró que Rueda «sigue mintiendo» y recordó unas declaraciones recientes del presidente gallego sobre la salida de Ryanair de Lavacolla. A juicio del regidor, esas palabras equivalen a una confesión. «Hace unos días reconoció abiertamente que la Xunta de Galicia le pagaba vuelos a Ryanair», afirmó.

El alcalde citó de forma literal la referencia de Rueda a «mucho dinero de los impuestos de los gallegos» para sostener que no hay margen para la duda. Según Caballero, si el propio presidente gallego admite que se emplearon recursos públicos de toda Galicia para sostener esos enlaces, queda probado aquello que antes negaba. «Ya está reconociendo que le pagó a Ryanair», insistió.

A partir de ahí, el regidor recuperó una vieja afirmación de Rueda sobre su continuidad en el cargo si se demostraba que la Xunta pagaba a Ryanair. «Él había dicho que si se demostraba que pagaban a Ryanair, él dimitía. Ya se demostró, lo dijo él», sostuvo Caballero, antes de remachar con un tono aún más duro: «Señor Rueda, es usted un mentiroso y tiene que dimitir».

El alcalde contrapuso además la situación de Santiago con la de Vigo, subrayando que en Peinador no fue Ryanair quien dejó plantada a la ciudad, sino el Concello el que optó por no renovar el contrato. En su versión, la diferencia es clave porque en Vigo las ayudas salían del dinero municipal y no de los impuestos de todos los gallegos. «Aquí Ryanair no se fue. No es cierto, se fue de Santiago. Aquí nosotros no le renovamos el contrato», defendió.

Caballero aprovechó también para reiterar su fórmula de financiación para futuras rutas internacionales desde Vigo. Reclamó que cualquier nuevo enlace, como el de Londres, se costee a partes iguales entre Xunta, Diputación y Concello. «Queremos que los vuelos se paguen a tercios. Un tercio la Xunta, un tercio la Diputación y un tercio el Ayuntamiento», señaló.

Réplica de Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó hace unos días a Caballero «tergiversar» sus palabras sobre subvencionar aerolíneas e insistió en que el Gobierno gallego no lo hace «desde 2012». «El alcalde, en esa obsesión de confrontar con la Xunta, hizo lo que hace muchas veces, tergiversar declaraciones y decir lo que a él le parece que le conviene decir», criticó.