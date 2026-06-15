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Más de 1.000 adolescentes viajarán con las becas del «Vigo en Inglés»

Desde 2008, cerca de 12.000 estudiantes se han beneficiado de este programa municipal inmersivo en Inglaterra o Irlanda

El Concello destina 3,2 millones a estas becas

Alumnos de la ESO que estarán 3 semanas en Irlanda para aprender la lengua, dentro del programa Vigo en Inglés.

Alumnos de la ESO que estarán 3 semanas en Irlanda para aprender la lengua, dentro del programa Vigo en Inglés. / Pablo Hernández Gamarra

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R.V.

El gobierno municipal aprobó en Junta de Gobierno la ampliación del número de becas del programa «Vigo en Inglés». A las 927 becas previstas se le incrementó 88 plazas más, por lo que serán más de 1.000 los estudiantes que podrán participar de los viajes para aprender el idioma. «Este año habrá 1.015 becas para que 1.015 chicas y chicos viajen a Inglaterra, a Irlanda y estudien inglés en un proceso de inmersión», celebró el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El coste de esta ampliación es de 285.000 euros y, por tanto, el coste total de las becas es de 3.285.000 euros. «El coste de cada plaza es de 3.235, un dinero maravillosamente bien gastado. Y ahora, dentro de unos días, ya publicaremos la resolución y los que tienen su beca concedida», amplió Caballero.

El programa de inmersión lingüística «Vigo en Inglés» arrancó en el año 2008, con «un éxito excepcional», valora el alcalde. «Chicas y chicos de 14 a 15 años; primero tienen una preparación y después pasan allí casi un mes viviendo con familias inglesas, con cursos de inglés, con conocimiento de la cultura británica e irlandesa. ¿El resultado cuál es? Que Vigo es la ciudad de España que habla mejor inglés. Y queremos seguir en esa línea. Desde el 2008 ya tuvieron esta beca y viajaron a estudiar inglés a Inglaterra 12.000 chicas y chicos», apremió el regidor vigués.

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La puesta en marcha de estas becas ha permitido que prácticamente la mitad de cada promoción de cada generación de vigueses y viguesas «tengan una beca concedida», concluye Caballero.

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