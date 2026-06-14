Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto

En la boda de Valeria y Alberto todo tuvo un marcado color celeste. Celtistas confesos -son miembros de la peña Cigarróns Celestes de Verín- quisieron que su gran día estuviese lleno de guiños al club de sus amores, desde la ceremonia hasta el banquete. El novio entró al enlace con Oliveira dos cen anos interpretada por un saxofonista, y ya en la celebración los recién casados hicieron su entrada entre bufandas del Celta.

La pasión por el equipo también ha conquistado a la novia. «Mi mujer es venezolana y ahora es celtista de la cabeza a los pies; no se pierde un partido», cuenta Alberto, emocionado todavía al recordar una jornada que no olvidarán.

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Pero el momento más inesperado llegó durante el vídeo que los invitados prepararon para proyectar en el banquete. Entre los mensajes de felicitación aparecieron dos muy especiales: los de Claudio Giráldez y Iago Aspas. «Nuestra reacción fue de incredulidad. Ya al ver a Claudio nos emocionamos, y cuando salió Iago rompimos a llorar los dos», relata el novio.

Para la pareja, aquellas palabras fueron mucho más que una felicitación. «Fue una alegría enorme que se tomaran la molestia de felicitarnos, con lo que significa el Celta para nosotros y siendo además dos referentes del club», añade Alberto.

Foto de los novios. / FDV

La sorpresa desató también la emoción entre los invitados. En cuanto aparecieron los vídeos, todos comenzaron a cantar el himno del centenario compuesto por C. Tangana, convirtiendo el banquete en una celebración todavía más celtista. «La gente no daba crédito», resume el novio.

Una boda marcada por el amor, la emoción y un sentimiento compartido: el celtismo vivido como parte de la vida.

Un cumpleaños muy «furancheiro»

Reunir a un grupo de amigos adulto es todo un reto. Encontrar el día, cuadrar horarios... Sin embargo, parece que nadie dice que no a celebrar un buen cumpleaños y, todavía más, si se trata de una cita «furancheira».

Celebración del cumpleaños de Jony, en Redondela. / FDV

El bueno de Jony cumplió 37 años y para celebrarlo nada mejor que reunirse con vino y tortilla, de las mejores herramientas de convocatoria. Todo en ello en el Furancho Berdomás, en Redondela.

Jony, en el momento de soplar las velas. / FDV

El cumpleañero también sopló las velas -en este caso 3, por no ser indiscretos- y se le dedicó el cántico habitual de 'Feliz en tu día', al que se unió el resto de comensales del local. Como debe ser.

Más de un centenar de velas para Marina

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se acercó esta semana a felicitar personalmente a Marina Otero Gago, usuaria del SAF, el Servicio de Atención no Fogar del Concello de Vigo, con motivo de su 101 cumpleaños.

Pie de foto: Abel Caballero felicita a Marina Otero Gago por su 101 cumpleaños y le entrega un ramo de flores. / FDV

La visita, que no figuraba en la agenda oficial del regidor, tuvo lugar pocos días después de que Marina soplara las velas el pasado 5 de junio. Caballero quiso acompañarla en esta fecha tan especial y le entregó un precioso ramo de flores, además de una figura del olivo vigués, símbolo de la ciudad.

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El alcalde le regaló un ramo de flores y una pequeña escultura del olivo vigués. / FDV

Marina recibió la felicitación acompañada por su cuidadora y tambien por la concejala de Bienestar Social del Concello de Vigo, Yolanda Aguiar, en un encuentro sencillo y emotivo en el que no faltaron las sonrisas. Con este gesto, el alcalde quiso trasladarle el cariño de la ciudad y poner en valor la importancia de las personas mayores, así como el papel del servicio municipal de atención en el hogar, que permite a muchos usuarios continuar viviendo en su entorno habitual con apoyo y acompañamiento.