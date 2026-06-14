Los restos hallados en Carral y Laxe confirman la huella de la muralla y del Vigo que creció sobre ella

Las obras de humanización de las calles Carral y Laxe han permitido sacar a la luz nuevos vestigios del pasado de Vigo. Las sondeos arqueológicos efectuados en varios inmuebles del entorno del Casco Vello han documentado restos constructivos relacionados con la antigua muralla de la ciudad, además de abundante material cerámico y doméstico que ayuda a reconstruir la evolución de esta zona histórica desde épocas anteriores hasta la gran transformación urbana del siglo XIX.

El informe elaborado por la empresa Anta de Moura concluye que buena parte de los depósitos localizados corresponden a rellenos y nivelaciones ejecutados tras el derribo del recinto amurallado y la posterior urbanización de las calles Carral y Laxe, un proceso que marcó el crecimiento de Vigo más allá de sus límites históricos.

Entre los hallazgos más significativos figuran diversos paramentos de mampostería y estructuras constructivas asociadas al sistema defensivo de la ciudad. Los arqueólogos identificaron restos que encajan con la línea de la muralla y con espacios interiores del antiguo recinto, aportando nuevos datos sobre la configuración de esta zona estratégica de la villa histórica.

Las excavaciones también recuperaron un amplio conjunto de materiales arqueológicos, aunque la mayoría aparecieron en posición secundaria, mezclados en capas de relleno utilizadas para remodelar el terreno durante las obras urbanísticas del siglo XIX. Aun así, el estudio de estas piezas permite conocer mejor la actividad comercial y la vida cotidiana de la época.

Entre los objetos localizados destacan fragmentos de loza blanca de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cerámicas procedentes de La Bisbal, piezas de Sargadelos, producciones de Pickman, cerámicas portuguesas, botellas de gres y distintos recipientes domésticos. El conjunto evidencia la intensa circulación de mercancías que caracterizó al Vigo portuario en plena expansión económica.

Restos cerámicos hallados en las excavaciones. / FdV

Los especialistas subrayan especialmente la presencia de materiales importados, como la loza inglesa «Blue & White», piezas portuguesas o producciones industriales llegadas desde distintos puntos de la Península. Estos hallazgos reflejan el carácter abierto y comercial de la ciudad en un momento de fuerte crecimiento demográfico y económico.

Junto a estos materiales modernos aparecieron también fragmentos de cronologías más antiguas. Entre ellos figuran restos de ánforas conocidas como «de Indias» e incluso materiales romanos, como fragmentos de tegula y cerámica común. Sin embargo, los arqueólogos consideran que la mayoría de estas piezas llegaron a los estratos excavados reutilizadas dentro de rellenos posteriores.

Precisamente la presencia de materiales romanos no sorprende a los investigadores, dado que en el entorno inmediato se han documentado en numerosas ocasiones evidencias de ocupación de época romana. Su aparición vuelve a confirmar la riqueza arqueológica de un área donde se superponen siglos de historia urbana.

El estudio señala que existe una clara coherencia cronológica en el conjunto de hallazgos. Los materiales y estructuras documentados apuntan a un momento clave para la ciudad: la segunda mitad del siglo XIX, cuando la demolición de la muralla permitió abrir nuevos espacios urbanos y consolidar la expansión de Vigo hacia el exterior del casco histórico.

Las excavaciones de Carral y Laxe añaden así nuevas piezas al complejo puzle de la evolución urbana viguesa. Bajo el trazado actual de las calles siguen apareciendo las huellas de una ciudad amurallada que desapareció físicamente hace más de un siglo, pero cuya presencia continúa emergiendo cada vez que el subsuelo vuelve a ser explorado.