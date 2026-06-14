Crucero «Douglas Mawson»: el (prohibitivo) explorador se estrena en Vigo

Douglas Mawson (1882-1958) fue un explorador, geólogo y académico australiano de origen británico, conocido sobre todo por sus expediciones a la Antártida. Su nombre va ahora en el casco del crucero homólogo que la compañía Aurora Expeditions incorporó el año pasado, un buque diseñado para realizar expediciones exclusivas que pueden costar 68.000 dólares por persona. Con 104,4 metros de eslora y 18,4 de manga, su capacidad es limitada: 154 huéspedes, una cifra que se reduce a 130 para las travesías por la Antártida. Arribará este lunes a Vigo, puerto que no había pisado hasta la fecha, procedente de la terminal de A Coruña.

El Douglas Mawson fue construido por el grupo noruego Ulstein —entregado en septiembre de 2025— y exhibe una proa muy singular, tipo Ulstein X-BOW, que «reduce significativamente la resistencia a las olas y el movimiento del barco, lo que permite una navegación más fluida y eficiente en condiciones marítimas adversas». Acaba de cruzar el Atlántico, como muestran sus datos de posicionamiento, y ha pasado en las últimas semanas por Port Stanley (Malvinas o Falkland Islands), Ushuaia (Argentina), las Georgias del Sur o Isla Decepción.

El crucero «Douglas Mawson» / Aurora Expeditions

Uno de los viajes que oferta Aurora Expeditions es el denominado Atravesando el Paso del Noroeste (Traversing the Northwest Passage), de 29 días de duración y con salida y llegada en Toronto y Anchorage, respectivamente. La aventura empieza el 20 de agosto; el precio, a partir de 42.000 dólares por persona en habitación doble.

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El crucero, consignado por Pérez y Cía, abandonará la ría de Vigo a media tarde.