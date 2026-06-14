Beade celebra el día grande de la Festa da Cereixa con música, degustaciones y tradición popular

Beade celebró este domingo el día grande de la XXXIX Feira-Festa da Cereixa, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la parroquia. La jornada arrancó por la mañana con el pasacalles de la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores Ría de Vigo, seguida de la recepción de autoridades, a la que acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

La programación incluyó una degustación gratuita de cerezas, uno de los momentos más esperados por el público, y el acto central de la fiesta, amenizado por la Kv2211 Orquesta Infantil e Xuvenil de Vigo. El pregón corrió a cargo de José Reinaldo Pol García, escritor y maestro, en una jornada en la que también se entregaron los premios de los distintos concursos, las insignias a los socios más antiguos y las tradicionales «Cereixas de Ouro».

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La actividad continuó por la tarde con propuestas para todos los públicos, como el concurso de lanzamiento de carabuña, pintacaras, la actuación de la charanga OT y el festival folclórico, con la participación de agrupaciones del C.S.C.R. de Beade y de la Asociación Folclórica Corisco Vigo. La fiesta, organizada por la A.V.C.U.-C.S.C.R. de Beade, volvió a poner en valor la cereza como seña de identidad de la parroquia y reunió gastronomía, música y tradición en una jornada popular que sirvió también como antesala del verano en Vigo.