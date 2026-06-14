XXXIX Edición
Beade celebra el día grande de la Festa da Cereixa con música, degustaciones y tradición popular
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, asistieron a la jornada central de una cita que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a la cereza
Beade celebró este domingo el día grande de la XXXIX Feira-Festa da Cereixa, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la parroquia. La jornada arrancó por la mañana con el pasacalles de la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores Ría de Vigo, seguida de la recepción de autoridades, a la que acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.
La programación incluyó una degustación gratuita de cerezas, uno de los momentos más esperados por el público, y el acto central de la fiesta, amenizado por la Kv2211 Orquesta Infantil e Xuvenil de Vigo. El pregón corrió a cargo de José Reinaldo Pol García, escritor y maestro, en una jornada en la que también se entregaron los premios de los distintos concursos, las insignias a los socios más antiguos y las tradicionales «Cereixas de Ouro».
La actividad continuó por la tarde con propuestas para todos los públicos, como el concurso de lanzamiento de carabuña, pintacaras, la actuación de la charanga OT y el festival folclórico, con la participación de agrupaciones del C.S.C.R. de Beade y de la Asociación Folclórica Corisco Vigo. La fiesta, organizada por la A.V.C.U.-C.S.C.R. de Beade, volvió a poner en valor la cereza como seña de identidad de la parroquia y reunió gastronomía, música y tradición en una jornada popular que sirvió también como antesala del verano en Vigo.
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