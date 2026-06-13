El volumen de reservas turísticas en Vigo augura un verano «a tope», con una oferta de camas a la baja por la caída de pisos turísticos

Septiembre de 2025 supuso un punto de inflexión en la proliferación de las viviendas de uso turístico por todo el término municipal de Vigo. Coincidiendo con una regulación mucho más exhaustiva del Gobierno central, imponiendo unos condicionantes que, recientemente, han sido tumbados por un juez, y el Concello vigués, con limitaciones en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y una ordenanza reguladora propia, los pisos turísticos registrados ante la Xunta fueron cayendo desde entonces prácticamente todos los meses, lo que ha supuesto también que, por primera vez en muchos años, Vigo enfile el verano con una oferta de camas para turistas más reducida que el año previo, aunque con muy buenas perspectivas de ocupación, con prácticamente todos los fines de semana de julio y agosto rozando ya la plena ocupación.

Un repaso a las principales plataformas de búsqueda de alojamiento permite constatar que aquellos que quieren realizar una escapada a Vigo durante un fin de semana de julio o agosto se encontrarán ya con muy pocas opciones para escoger, con más del 90% de camas reservadas en todos ellos a excepción de dos en julio. Si se quiere ampliar algo más la estancia en la ciudad olívica, entre viernes y domingo, salvo la segunda semana del mes que viene, el porcentaje de ocupación se eleva por encima del 80%, destacando los datos que se alcanzan coincidiendo con eventos de referencia como es O Marisquiño, donde ya no quedan prácticamente huecos disponibles, o el del segundo fin de semana de agosto.

Todo ello en un contexto en el que, cruzando los datos recogidos en las series que publica la Axencia de Turismo de Galicia cada mes, estos reflejan que las plazas disponibles en la ciudad olívica para este próximo verano se sitúan en poco más de 16.500, lo que supone una disminución de 1.500 respecto a la temporada estival de 2025, o lo que es lo mismo, un 9,3% menos. Esto no impide, con todo, que Vigo continúe siendo la ciudad gallega con mayor capacidad de alojar visitantes, por delante de Santiago. En Galicia, solo se ve superado por el potencial de un enclave como Sanxenxo, donde la población se dispara en julio y agosto y que cuenta con más de 17.000 camas solo en viviendas.

La principal causa en la merma en la oferta de camas que se nota este año en Vigo es principalmente atribuible al freno que ha habido con las viviendas de uso turístico, que han pasado de los 2.406 de junio de 2025 a las poco más de 2.000 de este ejercicio, lo que supone haber pasado de 11.103 a 9.588, refleja el registro autonómico, lo que no le impide mantenerse con diferencia como la urbe de la Comunidad con más presencia de estos alojamientos.

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Asimismo, también se contabilizan, según la Xunta, unas 300 plazas menos en hoteles y pensiones, provocado por el cierre temporal del hotel Bahía para su rehabilitación integral y los plazos que se manejan para la apertura de nuevos proyectos hoteleros en la ciudad, que no estarán listos para esta temporada alta.