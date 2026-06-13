Vigo destina más de un millón de euros al albergue municipal y activa un nuevo plan de empleo para 75 personas

El Concello de Vigo ha prorrogado por un año más la gestión del albergue municipal, un servicio al que destina 1,028 millones de euros anuales y que, según destacó el alcalde, Abel Caballero, convierte a la ciudad en la única de Galicia con un recurso municipal de estas características para atender a personas sin hogar en situación de exclusión o emergencia social.

El regidor subrayó que el servicio está financiado íntegramente por las arcas municipales y funciona las 24 horas del día durante todo el año. El dispositivo incluye albergue, comedor social, unidad de higiene, servicio de consigna, atención social continuada, centro de día e inclusión, unidad de calle y un piso de transición a la vida autónoma.

La junta de gobierno local también aprobó las bases del programa municipal de empleo Vigo Emprega, dotado con 1,7 millones de euros. La iniciativa permitirá contratar a 75 personas durante nueve meses, combinando formación y experiencia laboral remunerada.

Los participantes recibirán capacitación en oficios como albañilería, conducción, electricidad, fontanería, mecánica, pintura, jardinería o carpintería, además de perfiles técnicos vinculados a la prevención de riesgos laborales, la construcción o la administración. Paralelamente, desarrollarán actuaciones de mejora en distintos espacios de la ciudad, entre ellas reformas en centros educativos y trabajos de mantenimiento urbano.

Por otra parte, el Concello volverá a poner en marcha el programa de viajes marítimos por la ría destinado a personas mayores, una iniciativa incluida en el programa Vigo, ciudad amiga de las personas mayores. El servicio cuenta con un presupuesto de 35.000 euros y ofrecerá recorridos gratuitos de aproximadamente una hora y media de duración.

Las excursiones estarán guiadas por monitores especializados e incorporarán la utilización de un dron submarino para mostrar a los participantes el fondo marino y los ecosistemas de plancton de la ría. Según destacó el alcalde, el programa busca acercar este entorno a muchas personas mayores que nunca han navegado por la ría pese a residir en la ciudad.

Turismo

En materia turística, Caballero valoró positivamente los datos registrados por el aeropuerto de Vigo durante el mes de mayo, cuando alcanzó los 113.200 pasajeros, cerca de un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior. El alcalde reconoció que parte de este incremento se explica por el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, aunque aseguró que también refleja el crecimiento de Vigo como destino turístico.

En este sentido, señaló que la ocupación media de hoteles y alojamientos turísticos rozó el 90 % durante el pasado mes, doce puntos por encima de los registros de 2025. «Una parte de la subida de los vuelos es debida al cierre de Santiago, pero otra parte es debida a que Vigo cada vez es una potencia turística más importante», sostuvo.