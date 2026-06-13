El PP de Vigo pide recuperar la escultura «A Mestra» de Bouzas tras su inclusión en el Censo del Patrimonio Cultural Gallego

El Partido Popular de Vigo ha propuesto al gobierno local la recuperación y puesta en valor del conjunto escultórico «A Mestra», una obra de Camilo Nogueira realizada en 1940 y ubicada en Bouzas. El viceportavoz municipal del PP, Miguel Martín, ha denunciado que se trata de una pieza «olvidada y abandonada a su suerte» por parte del gobierno de Abel Caballero, al que acusa de no haberle prestado «ni la más mínima atención».

El grupo municipal popular ya solicitó oficialmente en la última Comisión Informativa de Patrimonio Histórico, celebrada en mayo, la puesta en valor de esta fuente escultórica, situada en el número 1 de la calle Simancas. La iniciativa se produjo después de que la obra, que rinde homenaje a las antiguas escuelas unitarias, fuese incluida ese mismo mes en el Censo del Patrimonio Cultural Gallego, «un paso previo pero indispensable para poder optar a una eventual declaración como Bien de Interés Cultural a proteger», según ha señalado Martín. El edil popular ha indicado que la primera medida debe ser «protegerla del tráfico rodado», ya que los vehículos aparcan alrededor del conjunto escultórico, le restan visibilidad y, según el PP, afectan también a su conservación.

La figura representa a una maestra rodeada de siete alumnos y está emplazada sobre una pequeña fuente. Martín ha lamentado que pase prácticamente desapercibida al estar rodeada de coches, lo que, a su juicio, constituye «un ejemplo más, no el único, del desinterés del gobierno de Abel Caballero por preservar nuestro patrimonio». «Proteger y ensalzar nuestro patrimonio son también tareas de un gobierno municipal. Algo que echamos de menos en este Concello», ha subrayado el viceportavoz popular.

El PP enmarca esta petición en una crítica más amplia a la gestión municipal del patrimonio cultural. Martín ha recordado que esta misma semana su grupo denunció el «abandono» del edificio del depósito de aguas, clausurado hace 12 años, según los populares, con el argumento de que era necesario reparar unas humedades y que no volvió a abrir sus puertas. Asimismo, el edil ha señalado que se cumple ahora un año desde que denunció públicamente la desaparición de la escultura «Naturaleza Transportable», que había estado expuesta en los jardines de Castrelos y que, según el PP, permanecía tirada en una parcela municipal sin vigilancia. «Nunca más hemos vuelto a saber nada de ella», ha afirmado.

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Para Martín, estos casos reflejan «la desatención y falta de cuidado hacia el patrimonio cultural de la ciudad por parte del gobierno municipal». «Desgraciadamente, es una de sus señas de identidad», ha censurado. El concejal popular también ha recordado la polémica surgida tras la retirada de la escultura de los aros olímpicos del Mundial 82 de la calle Fragoso, que fueron depositados en el parque central de servicios de Lavadores. El caso acabó en el juzgado y obligó al Concello a indemnizar al autor de la obra.