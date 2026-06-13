El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»

Hugo Boss tiene solo 13 meses, pero ya ha recorrido más kilómetros que muchos campeones veteranos. Desde Vigo hasta Bolonia, en Italia, fueron unas 26 horas de viaje de ida y otras tantas de vuelta. Hoteles, desplazamientos, inscripciones y nervios para una cita que no era una cualquiera: el World Dog Show 2026, el prestigioso Campeonato del Mundo de Belleza Canina organizado bajo el paraguas de la Fédération Cynologique Internationale y celebrado del 3 al 7 de junio en el recinto ferial de BolognaFiere.

Allí, entre miles de perros llegados de todo el mundo, un ejemplar criado en el entorno de un vigués volvió a casa con título mundial. Se llama Randeros Hugo Boss, es un ratonero valenciano y acaba de proclamarse campeón del mundo joven en su categoría. Para su dueño, el vigués Luis Álvarez Gutiérrez, la victoria tiene un valor especial: «Fuimos solo con un perro y lo trajimos campeón del mundo».

Álvarez habla con la emoción de quien lleva más de tres décadas dedicado a la cría canina. «Somos criadores desde 1993», explica. En su casa trabajan con staffordshire bull terrier, bull terrier miniatura y, ahora, con ratonero valenciano, una raza española con la que acaban de lograr uno de sus mayores éxitos. «Tenemos campeones en muchos países de Europa, en Chile y en Australia. Campeones en cuatro continentes», resume el criador, que presume de una trayectoria con títulos internacionales y varios campeones del mundo.

Hugo Boss con la mujer y la hija de Luis. / Cedida

Pero lo de Hugo Boss es distinto. «Es la primera vez que compramos esta raza», cuenta. Y ganar con ella, añade, no resulta sencillo. «Con una raza americana o inglesa es una cosa; con una raza española en un campeonato del mundo es un poquito más complicado», señala. Por eso la alegría es mayor: «Para nosotros es un honor».

El campeonato de belleza no se decide por una prueba espectacular ni por una carrera. En el ring manda el estándar. El perro debe aproximarse lo máximo posible al modelo ideal de su raza. «El perro tiene que ser lo más correcto que haya en la exposición», explica Álvarez. El juez observa la cabeza, los ojos, la boca, los labios, los párpados, las orejas, la espalda, los aplomos, la pisada y el movimiento. También revisa cómo se comporta sobre la mesa y cómo se deja tocar.

«Tiene que andar bien, ser elegante y no tener defectos», resume el criador vigués. En el caso de Hugo Boss, destaca una cualidad por encima de todas: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara. Es precioso».

Nueve meses de preparación

Detrás de esos pocos minutos en el ring hay meses de trabajo. Hugo Boss no llegó a Bolonia por casualidad. «Estuvimos nueve meses preparándolo», cuenta Álvarez. El entrenamiento no solo busca que el perro camine bien. También exige que sea sociable, que se acostumbre a la gente y que permita la revisión de los jueces sin tensión. «Tiene que ser supersociable, dejarse tocar. Y el movimiento tiene que ser muy bueno. Si el perro es bueno físicamente, pero el movimiento no vale, no gana nunca», explica.

El futuro ya tiene fecha. El siguiente reto de Hugo Boss será seguir compitiendo y volver al Mundial el próximo año. El objetivo es ambicioso: repetir título y seguir creciendo como ejemplar adulto. Antes, este mismo fin de semana, el campeón tiene una parada más cercana: participará en La Toja, en una exposición canina nacional.

A sus 13 meses, Hugo Boss ya tiene el porte de los campeones y una historia que contar. La de un ratonero valenciano que salió de Vigo rumbo a Bolonia y regresó con un título mundial. La de un perro joven que, en palabras de su dueño, ha demostrado que también una raza española puede abrirse paso entre los mejores del planeta.