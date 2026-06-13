De Mos a Buenos Aires y vuelta a Galicia: los 105 años de Flora Lorenzo

Alcanzar los 105 años no está al alcance de cualquiera. Flora Lorenzo Pereiro, nacida en la parroquia de Pereiras, en Mos, el 9 de junio de 1921, acaba de convertirse en protagonista de una celebración muy especial en la residencia DomusVi Barreiro, donde recibió el cariño de trabajadores, compañeros y familiares con motivo de su cumpleaños.

La historia de Flora es también la de toda una generación de gallegos que buscaron oportunidades lejos de su tierra. Siendo joven emigró junto a su marido a Buenos Aires, en Argentina, donde ambos desarrollaron buena parte de su vida. Allí permanecieron durante muchos años hasta que, tras la jubilación de su esposo, decidieron regresar a Galicia para reencontrarse con sus raíces y establecerse en Porriño.

Desde hace casi seis años reside en DomusVi Barreiro, donde se ha ganado el afecto de quienes la rodean gracias a su carácter cercano y afable. Quienes conviven con ella la describen como una mujer tranquila, agradecida y siempre dispuesta a regalar una sonrisa. Su gesto más habitual es agarrar con fuerza la mano de quienes la atienden mientras recuerda una petición que repite con frecuencia: volver a Porriño, la localidad con la que mantiene un profundo vínculo emocional.

La celebración de su 105 cumpleaños se convirtió en una ocasión para reconocer una vida marcada por la emigración, el regreso a Galicia y la capacidad de conservar la ternura y la alegría pese al paso de los años. En el centro destacan que Flora es una de esas personas que dejan huella entre profesionales y residentes por su cercanía y su forma de relacionarse con los demás.

Para el equipo de DomusVi Barreiro, llegar a una edad tan extraordinaria representa también un motivo de satisfacción y orgullo. Consideran que acompañar a personas como Flora en esta etapa de su vida es uno de los mayores reconocimientos a su labor diaria, especialmente cuando pueden celebrar acontecimientos tan excepcionales como un 105 cumpleaños.

Rodeada de cariño y de quienes la cuidan cada día, Flora Lorenzo sumó una nueva vela a una trayectoria vital que atraviesa más de un siglo de historia, desde la Galicia rural de principios del siglo XX hasta la actualidad, pasando por la experiencia de la emigración en Argentina. Un recorrido que merece ser celebrado y que convierte su cumpleaños en una fecha muy especial para toda la comunidad de DomusVi Barreiro.