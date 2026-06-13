Los hoteles de Vigo mejoran sus números en temporada baja: su rentabilidad crece cuatro veces más que la media española en el arranque de 2026

La primera mitad del año suele ser para los hoteles de Vigo la época más complicada del ejercicio. Tras el subidón que ha supuesto en los últimos años la Navidad y la llegada de miles de visitantes, llegan meses complicados, especialmente hasta la Reconquista y la Semana Santa, cuando ya se empieza a notar una mayor afluencia de huéspedes. Así, los datos que periódicamente actualiza el Instituto Nacional de Estadística con la Encuesta de Ocupación Hotelera suelen reflejar que la rentabilidad de los hoteles se duplica en el segundo semestre del año, coincidiendo tanto con el verano como con la campaña navideña-

Sin embargo, en el primer cuatrimestre de este año, los números han dejado un mejor resultado en las cuentas de los hoteles. Según el estudio divulgado por el INE, el crecimiento de la rentabilidad, que se calcula por el índice RevPar que mide los ingresos por habitación disponible, ha sido de casi el 26%, cuatro veces más que la media española de los principales destinos urbanos, tal y como recoge el barómetro publicado por Exceltur, que sitúa el promedio estatal en poco más del 6%. En España, el informe del organismo especializado en turismo recoge que únicamente otras cuatro ciudades presentaron un incremento superior al 20% en los primeros meses del ejercicio: Albacete, Zamora, A Coruña y Ciudad Real. Santiago de Compostela, por su parte, presenta la caída más abrupta de todo el Estado en este índice, con un desplome que roza el 15%.

Los datos del INE sitúan en algo más de 32 euros la media entre enero y abril en Vigo del índice RevPar, que mide los ingresos por habitación disponible y está considerado como uno de los principales termómetros de la rentabilidad hotelera, resultado de unas tarifas medias que se han encarecido casi un 20% respecto al primer cuatrimestre del año pasado (situándose, con todo, entre las más económicas de los destinos urbanos) y una mayor ocupación registrada, puesto que han vuelto a crecer el número de pernoctaciones en los hoteles tras un 2025 en el que hubo un descenso.

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En estas cifras sigue teniendo mucho que ver el tirón que Vigo está demostrando entre el público llegado de otros países, al crecer las noches contratadas por visitantes foráneos un 8% con relación al mismo período del año pasado y un 35% si se echa la vista atrás una decada. En estos momentos, tres de cada diez pernoctaciones en establecimientos hoteleros tienen la firma de un turista procedente de otro país, desvela la encuesta de ocupación del INE.