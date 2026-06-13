Los retos de Manuel Pereira
La hoja de ruta del nuevo presidente judicial de Vigo: culminar la gran reforma y sumar más magistrados
El magistrado Manuel Ángel Pereira tendrá las tareas inmediatas de rematar la implantación del Tribunal de Instancia y vigilar que se crean las cuatro plazas prometidas por el ministerio
La abogacía, la procura y el funcionariado le felicitan por el nombramiento y ofrecen su colaboración para trabajar en pro de la Administración de Justicia en la ciudad
La elección de Manuel Ángel Pereira Costas como presidente del Tribunal de Instancia de Vigo abre una nueva etapa en la Ciudad de la Justicia. El magistrado, cuyo nombramiento se oficializará una vez salga publicado en el BOE, accede al cargo en un momento clave, con todos los operadores judiciales aún acostumbrándose a la nueva estructura judicial que echó a andar en enero, la que sustituye a los antiguos juzgados unipersonales y estancos. Conseguir una perfecta coordinación y corregir las disfunciones surgidas es uno de los retos más inmediatos, pero también velar porque el Ministerio de Justicia cree las cuatro plazas de magistrados prometidas para Vigo, que se contemplan en un Real Decreto que, si se cumple lo anunciado, debería salir a la luz este mismo junio.
FARO ha hablado con algunos de los colectivos que forman parte del día a día judicial, como el funcionariado, la abogacía y la procura viguesa, que coinciden en felicitar al recién elegido presidente de los jueces, brindando su colaboración para trabajar por la mejora de la Administración de la Justicia en Vigo. ¿Cuáles son las prioridades que tiene Pereira por delante? El presidente de la junta de personal judicial, Roberto Fariña, pone el acento, a la hora de hablar de las necesidades actuales, en los problemas surgidos con el Tribunal de Instancia y concretamente en la Oficina Judicial que conforman los funcionarios y los letrados judiciales, la que da servicio a los magistrados.
«La tarea más urgente ahora en Vigo es dotar de más funcionarios a la ejecución civil, que está infradotada», advierte, señalando que la escasez de trabajadores también afecta, aunque en menor medida, al área de tramitación de la misma materia.
En relación con el nuevo modelo, otros problemas que advierte el representante sindical son la dispersión de los funcionarios que trabajan para el área penal, que están separados en tres plantas distintas, la 3, la 4 y la 7, y la cartelería del edificio judicial, que, transcurridos casi seis meses desde que se puso en marcha el Tribunal de Instancia, todavía conserva la ya obsoleta nomenclatura y distribución de los trabajadores.
«Esto no puede quedar en el olvido. No es un tema menor. Los ciudadanos cuando vienen a la Ciudad de la Justicia están perdidos, porque los carteles ya no se corresponden con la actual estructura», dice Fariña. «Las referencias que tengo de él como juez son muy buenas y en el trato es coherente y respetuoso. La sensación es buena. Ojalá tenga un buen desempeño como presidente, porque eso será bueno para todos», afirma sobre Pereira.
La abogacía también felicita al nuevo presidente. «A las elecciones se presentaron dos candidatos comprometidos con la judicatura en Vigo. En cualquiera de los casos estaríamos en buenas manos», valora la decana Lourdes Carballo, que sobre Pereira destaca que siempre ha colaborado con las actividades formativas organizadas por el colegio. «Esperamos tener con él la misma buena relación institucional que tuvimos con Germán Serrano. Por nuestra parte estamos abiertos al diálogo permanente», agrega, mostrando su convencimiento de que el sucesor del exjuez decano velará también por los intereses judiciales de la ciudad.
Sobre las necesidades inmediatas, cita la «sobrecarga» que sufre la plaza de la Sección Mercantil de Vigo, el atasco existente en la sala civil de la Audiencia o los problemas con el refuerzo del área civil. Al exceso de litigios que asume la única magistrada especializada en Mercantil de la ciudad y al que afecta a la Sección Sexta también se refiere el decano en funciones de la procura, José Antonio Fandiño, así como al colapso de pleitos que se ha generado a raíz de la reforma legal, a raíz de la Ley 1/2025 de eficiencia judicial. Precisamente, la procura olívica también afronta elecciones este mes, el día 17, con el propio Fandiño y con Gemma Alonso como candidatos.
A la espera del nuevo sistema digital «Atenea»
Junto a «Lexnet», la plataforma informática que permite el intercambio seguro de resoluciones judiciales y escritos entre los órganos judiciales y los profesionales del ámbito jurídico como abogados y procuradores, otra de las herramientas digitales clave en el día a día de la Ciudad de la Justicia de Vigo es «Minerva», el sistema de gestión procesal con el que se trabaja desde hace años. Precisamente, uno de los cambios que se avecinan es la llegada de un nuevo sistema, «Atenea», para sustituir a «Minerva» y avanzar en la modernización judicial.
Precisamente, Manuel Ángel Pereira se refirió a este programa como clave para «culminar la digitalización» de la Justicia. En una reciente entrevista con FARO el presidente dijo que «Atenea» va a mejorar «sustancialmente» a «Minerva», que se fue quedando obsoleto con el paso de los años, y confía en que esta herramienta solucione algunos problemas actuales y permita que haya una perfecta comunicación informática entre los magistrados y la oficina judicial donde trabajan letrados judiciales y funcionarios.
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