Sanidad
Fin de formación: la Escuela de Enfermería Ribera Povisa gradúa a 62 nuevos profesionales en Vigo
La promoción 2022-2026 recibió sus diplomas en un acto celebrado en el Centro Social Afundación, junto con la Universidad de Vigo
La Escuela Universitaria de Enfermería Ribera Povisa y la Universidad de Vigo han celebrado el acto de graduación de la XVI promoción de alumnos y alumnas de Enfermería, correspondiente al periodo 2022-2026. La ceremonia tuvo lugar en el Centro Social Afundación de Vigo, donde se entregaron los diplomas a 62 nuevos graduados y graduadas.
El acto estuvo presidido por Alfonso Lago, vicerrector de Titulaciones e Innovación Docente, en representación del rector de la Universidad de Vigo. También asistieron Ana Ortiz Álvarez, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo; Rosa María Morais, directora de Enfermería del Área Sanitaria de Vigo; Cristina Serra, directora de Enfermería del Grupo Ribera; y Manuel Torres, director de la Escuela Universitaria de Enfermería Ribera Povisa.
La conferencia magistral corrió a cargo de María Giráldez, doctora en Enfermería por la Universidad de Santiago de Compostela, bajo el título «Liderar desde el cuidado, transformar desde la evidencia». Durante el acto, la Escuela Universitaria de Enfermería Ribera Povisa entregó además dos premios a los mejores trabajos de fin de grado del curso 2025-2026. Para la concesión de estos reconocimientos se valoraron aspectos como la «calidad e innovación» de las propuestas, su «rigor» y las «posibilidades de implementación, mejora y generación de evidencia» en el ámbito de la enfermería, entre otros criterios.
El primer premio fue para la alumna Andrea Pérez Amado por su TFG titulado «Impacto de un chatbot educativo en pacientes oncológicos portadores de dispositivos venosos centrales», realizado bajo la dirección de Alberto Fernández García. El segundo premio recayó en Violeta Martínez Martínez por el trabajo «Humanización del cuidado y calidad de vida profesional en enfermería de cuidados de críticos», dirigido por María Giráldez Miranda.
La Escuela Universitaria de Enfermería Ribera Povisa cuenta con más de 25 años de trayectoria dedicada a la formación y en sus aulas se han titulado más de 1.600 alumnos y alumnas. Fundada en 1993, dispone de «expertos profesionales sanitarios» entre su profesorado, la mayoría vinculados al Hospital Ribera Povisa, centro en el que los estudiantes realizan sus prácticas y donde muchos de ellos inician posteriormente su carrera laboral.
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