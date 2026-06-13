Eduardo Basarte, responsable de Shorta en España: «Las series verticales son el presente y en España se acaban de rodar las primeras»

Eduardo Basarte es el country manager de Shorta, la plataforma de series verticales que comenzó a funcionar en España hace seis semanas. Cree que no estamos ante producciones del futuro, sino del presente.

¿Qué es Shorta?

Es una plataforma de streaming de series verticales. Para explicarlo de forma sencilla, es una mezcla entre Netflix y TikTok. La parte de Netflix es que te descargas una aplicación y accedes a un catálogo de series de ficción. La parte de TikTok es que son capítulos cortos, de entre uno y dos minutos, que vas consumiendo pasando de un episodio a otro.

¿Cómo surge este formato?

Es una tendencia que nació hace poco más de dos años en China y que se extendió al resto del mundo. Allí se desarrolló sobre todo con géneros dramáticos, aunque nosotros preferimos hablar de series verticales y no de dramas.

Se consumen desde más sitios que el sofá...

Sí porque son microseries que suelen tener entre 30 y 60 capítulos de corta duración, dependiendo del género.

¿Qué implantación tiene actualmente la plataforma?

Tenemos más de 300.000 usuarios mensuales en 72 países y suscriptores en más de 27 países. En el catálogo hay más de 60 series y ya estamos produciendo en España y México. Más adelante iremos a otros mercados como Brasil o Estados Unidos.

¿Es de pago?

El modelo es mixto. Se puede ver todo el contenido gratis desbloqueando capítulos mediante la actividad dentro de la aplicación o aceptando publicidad. También existe la opción de suscribirse para acceder a todo el contenido sin anuncios.

¿Cómo está el mercado de las series verticales en España?, ¿ya tenemos alguna propia?

Se están empezando a producir ahora. Las primeras probablemente se hicieron a finales del año pasado. No existe ninguna plataforma como la nuestra. Hay plataformas chinas centradas en contenidos dramáticos, pero una plataforma global con todo tipo de géneros no existe. Hasta donde sabemos, somos la primera iniciativa global del mundo hispano que está produciendo y coproduciendo este tipo de contenidos.

¿Despiertan interés en la industria?

Nosotros queremos colaborar con toda la industria. Nos llegan ideas de creadores con comunidades muy activas en redes sociales y también de productoras que presentan proyectos con posibles protagonistas y enfoques de producción muy diversos.

¿Ruedan con el móvil en vertical?

Se ruedan con cámaras normales, pero directamente en formato vertical. Todo el proceso, incluido el montaje y la postproducción, está adaptado a ese formato. Normalmente se tarda menos de cuatro meses. Hay unas cinco semanas de preproducción, entre cinco y siete jornadas de rodaje y después unas cuatro o cinco semanas de postproducción.

¿El guion debe ser más preciso?

Cada capítulo tiene un inicio y un final que deja al espectador con ganas de ver el siguiente. Además, existen arcos argumentales que duran alrededor de diez capítulos y un arco general que abarca toda la temporada.

¿Qué actores se prestan a salir en este tipo de series?, ¿son profesionales o más bien aficionados?

Trabajamos con personas que saben actuar. No trabajamos con amateurs. Hay muchos creadores de contenido que tienen una gran presencia en redes sociales y que además conocen el lenguaje de la ficción. Buscamos precisamente esa combinación entre el lenguaje vertical de las redes y la capacidad interpretativa.

¿Qué géneros funcionan mejor?

Funcionan muy bien el terror, el suspense, la dramedia y también las historias emocionales y románticas. En cualquier caso, muchas veces depende más de la historia concreta que del género.

¿Es este tipo de formato una respuesta a los nuevos modelos de consumo? La atención es ahora mucho más limitada, ¿son por ello el futuro?

Yo diría que no son el futuro, sino el presente. El mercado de los microdramas movió el año pasado 13.000 millones de dólares a nivel mundial. No es una adaptación de algo que ya existía, sino un nuevo lenguaje aplicado a la ficción.

¿Compiten con plataformas como Netflix o con redes sociales como TikTok?

No compiten con las series tradicionales ni con el cine. Cada formato tiene su espacio. Donde sí compiten es en parte del tiempo que la gente dedica a las redes sociales y a esos momentos de consumo más esporádicos, como un trayecto en transporte público o una espera. La ficción hasta ahora tenía poca presencia en esos momentos. El público objetivo es la generación Z, pero no exclusivamente. Va dirigido a cualquier persona que utilice el móvil. La realidad es que la gente ya dedica entre tres y cinco horas al día al consumo de formatos verticales en redes sociales.