Drones y memoria marinera en la cita anual de Marinetea en Vigo

La antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para antiguos miembros de la Armada y aficionados al ámbito marítimo-militar. La asociación de marinería Marinetea celebró su XXIV Encuentro Anual en las instalaciones viguesas, una cita que combinó convivencia, memoria naval y actividades divulgativas abiertas al público.

La jornada reunió a decenas de socios, familiares y visitantes en un enclave cargado de simbolismo para la historia naval de Vigo. Más allá de los reencuentros y las conversaciones entre antiguos compañeros de servicio, uno de los principales atractivos del encuentro fue la participación de la Policía Nacional, que ofreció una exhibición de algunos de sus medios y unidades especializadas.

Los asistentes pudieron conocer de cerca parte de los recursos que emplea el cuerpo en su labor diaria de protección y seguridad ciudadana. Entre las demostraciones destacaron los drones policiales, utilizados en tareas de vigilancia y apoyo operativo, así como la presencia de vehículos especializados y diverso equipamiento técnico. Los agentes explicaron además algunas de las funciones que desempeñan las distintas unidades en situaciones de emergencia y en operativos de seguridad.

La exhibición despertó una notable expectación entre el público, especialmente entre los más jóvenes, que tuvieron la oportunidad de acercarse a los equipos y conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Policía Nacional. La actividad sirvió también para divulgar las capacidades tecnológicas y operativas del cuerpo en un formato accesible para los visitantes.

El encuentro anual de Marinetea volvió a consolidarse así como una cita de referencia para quienes mantienen vivo el vínculo con la Armada y la cultura marítima. La combinación de tradición, divulgación y convivencia marcó una jornada que permitió reforzar lazos entre antiguos marinos y acercar a la ciudadanía distintas facetas de los servicios de seguridad pública.

Tampoco faltaron a la cita autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.