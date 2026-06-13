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Drones y memoria marinera en la cita anual de Marinetea en Vigo

La asociación celebró su XXIV encuentro anual con la participación de antiguos miembros de la Armada y una exhibición de medios especializados de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional explican el funcionamiento de los drones hoy en la ETEA.

Agentes de la Policía Nacional explican el funcionamiento de los drones hoy en la ETEA. / Alba Villar

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Carlos Ponce

La antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para antiguos miembros de la Armada y aficionados al ámbito marítimo-militar. La asociación de marinería Marinetea celebró su XXIV Encuentro Anual en las instalaciones viguesas, una cita que combinó convivencia, memoria naval y actividades divulgativas abiertas al público.

La jornada reunió a decenas de socios, familiares y visitantes en un enclave cargado de simbolismo para la historia naval de Vigo. Más allá de los reencuentros y las conversaciones entre antiguos compañeros de servicio, uno de los principales atractivos del encuentro fue la participación de la Policía Nacional, que ofreció una exhibición de algunos de sus medios y unidades especializadas.

Los asistentes pudieron conocer de cerca parte de los recursos que emplea el cuerpo en su labor diaria de protección y seguridad ciudadana. Entre las demostraciones destacaron los drones policiales, utilizados en tareas de vigilancia y apoyo operativo, así como la presencia de vehículos especializados y diverso equipamiento técnico. Los agentes explicaron además algunas de las funciones que desempeñan las distintas unidades en situaciones de emergencia y en operativos de seguridad.

La exhibición despertó una notable expectación entre el público, especialmente entre los más jóvenes, que tuvieron la oportunidad de acercarse a los equipos y conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Policía Nacional. La actividad sirvió también para divulgar las capacidades tecnológicas y operativas del cuerpo en un formato accesible para los visitantes.

El encuentro anual de Marinetea volvió a consolidarse así como una cita de referencia para quienes mantienen vivo el vínculo con la Armada y la cultura marítima. La combinación de tradición, divulgación y convivencia marcó una jornada que permitió reforzar lazos entre antiguos marinos y acercar a la ciudadanía distintas facetas de los servicios de seguridad pública.

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Tampoco faltaron a la cita autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

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