El Concello de Vigo veta la celebración de conciertos en la terraza de A Laxe por ser «bien patrimonial» de Zona Franca

Klubers Music es una empresa constituida en Vigo para la «promoción de proyectos culturales» o la «contratación y administración de eventos o festivales». Su fundador es Mario Pérez, o DJ Mario Vice, como se le conoce en el circuito musical. Para este sábado la compañía había programado, en la terraza superior del Centro Comercial A Laxe, la celebración del Klubers The Brunch, una cita con música electrónica, gastronomía o exhibiciones de coctelería acrobática. Pero la cita fue cancelada hace apenas unas horas porque, como ha destacado la organización, «se nos ha confirmado que el espacio donde iba a desarrollarse carece actualmente de la licencia urbanística necesaria para la realización de este tipo de eventos».

En efecto, y según la documentación a la que ha tenido acceso FARO, un informe del área de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal denegó la autorización solicitada por Klubers porque el inmueble de A Laxe —y por ende, su terraza— «no es un espacio cualificado como dominio público municipal», por lo que se consideró no competente para resolver la petición. A renglón seguido, el mismo dictamen ha establecido que «resulta evidente que lo que se suscita de la solicitud presentada por Klubers Music es un nuevo uso de suelo que afecta a la actividad del inmueble (bien patrimonial) que deberá ser objeto de una nueva comunicación previa, declaración responsable o licencia de actividad a tramitar por la Gerencia Municipal de Urbanismo». Este escrito lleva fecha del pasado miércoles, 10 de junio.

Mensaje de la promotora Klubers en sus redes / KM

El Centro Comercial A Laxe forma parte del extenso catálogo de inmuebles adscritos al Consorcio de Zona Franca de Vigo. En el año 2021, la entidad que dirige David Regades suscribió un acuerdo de arrendamiento con el fondo Óptima Asset Management, de 20 años de duración y prorrogable por un máximo de otros 10. En virtud de aquel pacto, «Óptima está autorizada para la gestión y explotación de dicho centro comercial», con la autorización para «arrendar o ceder a terceros sus superficies, incluidas las correspondientes a las terrazas de éste, para el desarrollo, entre otras, de actividades comerciales, de restauración, lúdicas y/o de ocio».

No obstante, y dado el argumento de la concejalía de Seguridade de que el centro comercial es un «bien patrimonial», el expediente incide en que «no puede realizar la actividad solicitada [en referencia a la promotora Klubers] en tanto no esté autorizada» por Urbanismo. Ahora bien, el mismo emplazamiento sí ha acogido múltiples actividades festivas y de música en el pasado. Como la Fiesta de la Cerveza, celebrada en el mes de agosto tanto de 2025 como de 2024 y con ambientación musical de DJs, conciertos en vivo o zona gastronómica. Para el próximo día 19 hay otra cita programada, además, de música ochentera.

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Mensaje

La organización del Klubers The Brunch —iba a celebrarse entre las 14 y las 23 horas— ha pedido disculpas a sus clientes y ha ofrecido el reembolso del importe de las entradas o su canje por otro festival organizado por la compañía para agosto. «Hasta el último momento hemos intentado encontrar una solución que permitiera sacar adelante el evento con todas las garantías», ha explicado en sus redes sociales. «Creemos que la confianza que depositáis en nosotros merece transparencia absoluta y por eso queremos explicaros la realidad de lo sucedido»