Vitrasa amplía los servicios para llegar a las playas de Vigo

La concesionaria del transporte urbano de Vigo, Vitrasa, activará desde el próximo lunes el servicio especial de transporte a las principales playas del municipio, Samil y O Vao. Con esta medida, explicó el alcalde vigués, Abel Caballero, se extenderán los recorridos de cuatro líneas, sumándose a los de las seis que ya los realizan durante todo el año. En concreto, las líneas que se modificarán desde la próxima semana durante los próximos tres meses serán las C3i, C3d, 4C y 23, cambios que se aplicarán los siete días de la semana.

«Ofrecemos alternativa, segura, cómoda y rápida para no llevar el vehículo privado. Más de 400.000 personas utilizaron el transporte público para ir a las playas el año pasado», destacó Caballero, recordando que aquellos usuarios que posean la tarjeta Pass Vigo tendrán derecho a realizar hasta dos trasbordos gratuitos en un plazo máximo de 45 minutos.

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Por otro lado, en materia de movilidad, destaca también el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local para solicitar un año más al Ministerio de Transportes la subvención estatal para financiar el transporte colectivo de viajeros, una línea de ayudas que el año pasado reportó a las arcas municipales más de 1,1 millones de euros, cantidad que se prevé repetir en este ejercicio. Además, Caballero recordó que el Gobierno central ya realiza una aportación muy importante para que los menores de 15 años puedan utilizar el autobús urbano de manera gratuita con la Pass Vigo. El alcalde reprochó a la Xunta que no conceda ninguna ayuda.