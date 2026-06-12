Vigo inaugura la Colección Municipal de Arte Galega con una selección de 69 «obras maestras» de pintura y escultura

Un nuevo espacio cultural se estrenó este viernes en la ciudad de Vigo. La Colección Municipal de Arte Galega (CMAG) abrió sus puertas con una selección de 69 obras consideradas referentes de la pintura y la escultura de la comunidad, seleccionadas entre un total de casi mil ejemplares. La exposición hace un recorrido por algunas de las piezas más significativas desde los años 40 hasta finales del siglo XX. Muchas de ellas, inéditas o apenas visibles para el público hasta ahora.

Artistas, representantes institucionales y expertos e interesados en cultura acudieron a las 19 horas a la inauguración de la nueva muestra, que ocupa la primera planta de la Casa das Artes y aspira a reforzar el peso de la ciudad olívica en el mapa artístico de Galicia. Un proyecto para el que fue necesaria una reforma integral y el consiguiente acondicionamiento del espacio, que contó con una inversión aproximada de 320.000 euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó la importancia de esta iniciativa que ya forma parte de la red de museos municipales, a la que calificó como «la más importante de toda España». Durante su intervención, subrayó que la propuesta forma parte de un «proceso de democratización contra la dictadura, que tapaba toda la cultura que no fuera la oficial del régimen» con el fin de «que la gente pueda observar aquello que en otros tiempos estaba marginado». De este modo, invitó a toda la ciudadanía viguesa y a todos los visitantes a sumergirse en esta nueva apuesta del Concello por el arte y la cultura. El regidor también estuvo acompañado por los concejales Gorka Gómez y Carmela Silva; el jefe de Servicio de Museos, José Manuel Rey; el delegado de Zona Franca, David Regades; y los comisarios José Ballesta y Carlos López, entre los varios asistentes al acto inaugural.

«Una exposición brillante»

«La exposición es brillante. Aquí están las obras maestras de algunos de los autores gallegos más relevantes de este periodo», proclamó José Ballesta —también director del museo—. «A lo mejor no tenemos tantas obras como otras colecciones, pero sí tenemos las mejores», concluyó.

Tras la presentación de la colección, los asistentes iniciaron un viaje cronológico de la mano de Carlos López que les permitió seguir la evolución del arte gallego desde la posguerra hasta los años 2.000 a través de la pintura y la escultura. La visita arrancó con el universo de Urbano Lugrís, protagonista de uno de los principales reclamos de la exposición. Por primera vez, se presenta una sala monográfica de la obra de este artista, una propuesta que despertó especial interés entre los asistentes.

Otra de las piezas que concentró numerosas miradas fue Natureza, del escultor vigués Camilo Nogueira, que regresa a la exhibición pública tras diez años sin mostrarse en la ciudad y lo hace después de un proceso de restauración.

A barca Espacial, considerada la creación maestra de Laxeiro también está expuesta, junto a muchas otras entre las que se encuentra una selección de trabajos del Grupo Atlántica, presentados conjuntamente con su movimiento predecesor de Praza da Princesa.

A medida que avanzaba la tarde, los visitantes se detenían ante unas obras que, en muchos casos, habían permanecido durante años ocultas, lejos de las exposiciones habituales. Esa recuperación del patrimonio municipal es uno de los ejes sobre los que se nace la CMAG. Por ello, la inauguración abrió una ventana a seis décadas de creación artística que forman parte de la memoria visual de Galicia.

Disponible todos los días

El público podrá disfrutar de la nueva Colección Municipal de Arte Galega cualquier día de la semana. Esta selección de las 69 «obras maestras» de la pintura y la escultura tiene un carácter permanente. «para atraer a todo Vigo y a todos los visitantes», tal y como pronunció Caballero. Durante los lunes, miércoles y viernes, las puertas de la Casa das Artes se abren para disfrutar de la muestra de 18 a 21 horas. Los martes y jueves, a mayores, también se podrá visitar por la mañana de 11 a 14 horas. En fin de semana, los sábados estará accesible de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Por último, el horario de los domingos y de los días festivos será de 12 a 14 horas.