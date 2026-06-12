Tres centros educativos de Vigo, premiados en el programa InnovaTech FP de la Xunta

Tres centros educativos de Vigo figuran entre los premiados en la tercera edición del programa InnovaTech FP, impulsado por la Xunta para fomentar la investigación, la innovación y la colaboración entre la Formación Profesional gallega y el tejido empresarial. El CIFP Valentín Paz Andrade logró el premio especial de esta edición, mientras que el IES de Teis y el IES Politécnico de Vigo también fueron reconocidos por sus propuestas.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó durante la entrega de los premios que InnovaTech FP es «un escaparate da I+G+i, a investigación e a innovación que se desenvolve na FP galega». Acompañado por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, el titular del departamento educativo recordó que de este certamen ya nació la primera patente de la FP gallega, así como una empresa. Según Rodríguez, estos datos demuestran que la Formación Profesional es «unha oportunidade para o emprendemento do alumnado e tamén para o desenvolvemento dos sectores produtivos de Galicia».

El conselleiro subrayó además el récord de participación alcanzado en esta tercera edición, con 254 equipos inscritos, formados por 1.016 alumnos y alumnas y alrededor de 240 docentes coordinadores. «É dicir, máis de 1.250 membros da comunidade educativa galega implicados en analizar os retos propostos polas empresas, investigar posibles solucións, poñelas en práctica e elaborar unha proposta final», señaló. «Son un gran exemplo da Galicia Calidade que facemos entre todos», añadió.

Galardonados

Entre los centros galardonados destaca el CIFP Valentín Paz Andrade, de Vigo, que obtuvo el premio especial InnovaTech 2026 por su propuesta para resolver el reto de Naturgy, “Presas con Futuro: Enerxía e Natureza en Equilibrio”. Gracias a este reconocimiento, el alumnado visitará el Centro de Control de Hidráulicas de la compañía en Ourense, viajará a Madrid para conocer sus instalaciones y se desplazará al Museo Bolarque, en Guadalajara, dedicado a la industria eléctrica.

También resultó premiado el IES de Teis, de Vigo, por el reto planteado por L’Oréal, centrado en la innovación digital para la gestión integral de salones de peluquería. Por su parte, el IES Politécnico de Vigo obtuvo dos reconocimientos: uno por el reto de Quescrem, sobre identificación de canales colmatados en membranas de ultrafiltración mineral y sistemas de limpieza no invasivos, y otro por el reto de CIE Galfor, vinculado al diseño de garras para la manipulación de piezas de forja de aluminio sin marcas superficiales.

En el conjunto de Galicia fueron galardonados 14 centros. El CIFP Ferrolterra, de Ferrol, consiguió cuatro premios; el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, de Ourense, obtuvo tres; y el CIFP Politécnico de Santiago y el IES Politécnico de Vigo lograron dos reconocimientos cada uno. Román Rodríguez agradeció también la confianza de las 20 empresas participantes en el programa. «Moitos dos que estades hoxe aquí repetides experiencia no programa InnovaTech, o que demostra que esta iniciativa funciona para todas as partes implicadas», afirmó.

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Las 20 propuestas premiadas se incorporarán a la área de emprendimiento industrial del Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros, donde contarán con medios para su incubación y aceleración, con el objetivo de que puedan derivar en la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica. El programa InnovaTech FP se desarrolla en dos fases. En la primera, los centros inscritos reciben información sobre los retos planteados por las empresas y formación en metodologías ágiles para impulsar el proceso creativo. Tras la selección de los proyectos que pasan a la segunda fase, los equipos los desarrollan con apoyo técnico del Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros y reciben formación en prototipado, validación de productos, comunicación y marketing antes de presentar sus propuestas finales.