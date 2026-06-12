El Sergas asegura que Povisa operará a pacientes de urología de la pública con el Da Vinci que acaba de incorporar

Los pacientes del Sergas adscritos a Povisa sí serán operados con el robot Da Vinci, recién incorporado al centro sanitario, aunque de momento solo para la especialidad de Urología, que es para la que cuenta con profesionales formados en esta tecnología. Fuentes de Sanidade han asegurado ahora que ese acceso está garantizado, teniendo en cuenta que el uso del Da Vinci en Povisa fue concebido para clientes con seguro privado. Esto es, y hasta ahora, los usuarios del hospital de Ribera Salud que acababan operándose en el Cunqueiro con robot debían apelar al derecho a la segunda opinión médica, lo cual conlleva la tramitación de un expediente administrativo.

«Con la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci a Povisa, los pacientes del Sergas que tienen este hospital como referencia podrán acceder a la cirugía robótica en el propio hospital de Povisa», han indicado las mismas fuentes, que han abundado que los usuarios adscritos a este centro privado «siempre tienen garantizado el acceso a las prestaciones incluidas en la cartera común de servicios del sistema público de salud de Galicia en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía».

Pero para aquellas especialidades para las que el personal de Povisa no tiene formación para el uso del Da Vinci, el acceso al robot del Cunqueiro seguirá requiriendo de ese trámite de segunda opinión, tanto para Ginecología como para Oncología o Cirugía General, por ejemplo. En el caso de Cirugía Torácica, los pacientes ya estaban siendo derivados al hospital del Chuvi porque así se plasmó en el nuevo contrato concesional, que reconocía al Chuvi en referencia para todo el área sanitaria.

Las mismas fuentes han comentado que «el Sergas parte de la confianza de que Povisa aplicará a los pacientes del sistema público los mismos criterios clínicos, profesionales y asistenciales que al resto de pacientes atendidos en el centro, sin diferencias derivadas de la condición pública o privada del paciente y de acuerdo con los principios de equidad e igualdad de acceso que inspiran el Sistema Nacional de Salud».

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Por otra parte, hace tiempo que los profesionales del Chuvi demandan un segundo robot Da Vinci porque el actual está a pleno rendimiento y no pueden operar con él todos los casos que se beneficiarían.