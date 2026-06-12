El PP reclama que Vigo se adhiera al convenio gallego para limpiar las franjas de los montes periurbanos

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, lamentó que el Concello siga sin adherirse al nuevo convenio para la gestión de las franjas secundarias de los montes periurbanos, un instrumento que busca garantizar que estas zonas estén limpias antes de la época de alto riesgo de incendios forestales. «Asistimos a la primera ola de calor del verano y ya acecha la amenaza de los incendios forestales, y solo catorce municipios de toda Galicia, entre ellos Vigo como única ciudad, siguen al margen de esta iniciativa», subrayó la líder de la oposición.

Sánchez recordó que el PP de Vigo ya instó en enero al gobierno local a sumarse a este modelo, que, según defendió, ofrece «mayor capacidad técnica y menos carga administrativa», ya que sería la Xunta la que se encargaría de los trabajos de desbroce y gestión de la biomasa de forma profesional y eficiente. Sin embargo, en pleno mes de junio, el Concello de Vigo continúa fuera de este plan, que han suscrito «la práctica totalidad de los ayuntamientos gallegos, de todos los colores políticos», según constató la presidenta local del PP. Sánchez lamentó que el gobierno municipal haya optado, «una vez más, por la soledad», y se preguntó: «¿Acaso hay alguna razón objetiva para permanecer al margen?».

Noticias relacionadas

A través de este convenio, la administración autonómica asumiría, mediante la empresa pública Seaga, los trabajos de desbroce y gestión de la biomasa en las franjas secundarias. El nuevo plan para el período 2026-2029 duplica además los fondos anteriores e incrementa de 157 a 276 las parroquias priorizadas en las tareas de limpieza y defensa contra el fuego. La prevención frente a los incendios forestales es «una gran prioridad», insistió Sánchez, que pidió utilizar «todos los medios disponibles» para hacer frente a un problema que afecta a Galicia y también a Vigo, «como tristemente comprobamos en 2017».