Luz verde a la humanización de dos calles de Coia: el Concello de Vigo adjudica los contratos para arrancar las obras este verano

Intensa actividad en materia de contratación de obras este viernes en la junta de gobierno local de Vigo, que validó la adjudicación de los trabajos para activar la humanización este mismo verano de dos calles del barrio de Coia, Tomiño y Soutomaior, proyectos a los que el Concello destinará cerca de 950.000 euros, según destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, tras la celebración de la junta de gobierno.

La inversión más elevada es la que se acometerá en la rúa Tomiño, que costará prácticamente 600.000 euros, mientras que Soutomaior será renovada por 341.000 euros. En la primera, el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, mientras que la otra se prolongará medio año, detalló el regidor. En ambas humanizaciones, «de altísima calidad», precisó Caballero, el objetivo es mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, con aceras más amplias y que permitan dar continuidad a itinerarios existentes en la actualidad. Además, se delimitarán correctamente las plazas de aparcamiento de los viales y se renovarán todas las redes de servicios.

Por otro lado, el gobierno municipal vigués ha dejado todo listo para licitar próximamente la reforma del local situado en la planta baja del Auditorio Mar de Vigo, una actuación para la que se reservan 1,9 millones y que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto aprobado este viernes contempla la división del espacio actual en tres zonas diferenciadas, dos para almacenes y una para disponer en el equipamiento de una nueva sala preparada para acoger congresos, reuniones o exposiciones y que contará con un aforo de un millar de personas. Se construirán, además, aseos y se instalarán elementos de ventilación y climatización.

Accesos al Párroco don Camilo

Por otro lado, el Consello de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto abordar en su reunión del próximo martes la aprobación definitiva del proyecto de expropiación de terrenos que permitirá acometer la mejora de los accesos al colegio Párroco don Camilo desde la estrada de Camposancos. En concreto, se adquirirá una superficie de más de 6.000 metros cuadrados a cambio de unos 400.000 euros, terrenos que permitirán realizar un vial de 16 metros generando también un itinerario peatonal seguro y una zona verde junto al centro educativo. El coste global del proyecto asciende a los 1,3 millones.

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Caballero censuró que esta obra ya podría haberse realizado hace cuatro años, culpando a la Xunta del retraso por no permitir encajarla en la conocida como «Ley Vigo», obligando a esperar hasta la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). «Con esta actuación, el colegio tendrá un acceso seguro, pero los desalmados de la Xunta nos lo retrasaron, nos lo prohibieron sabiendo que era por seguridad», señaló el alcalde vigués.