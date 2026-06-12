Eva Martín, protagonista de Ágata y Lola: «Las mujeres que trabajan y cuidan solas de un hijo se podrán identificar con mi personaje»

Eva Martín lleva dos décadas participando y protagonizando numerosas series en la pequeña pantalla española. Es una actriz todoterreno que no tiene problema en interpretar a una villana, como hizo en la galardonada La Promesa o, como es el caso en Ágata y Lola, a una mujer que se esfuerza en hacer bien su trabajo mientras cuida de un hijo. La serie se presentó ayer en el Tinglado, como uno de los platos fuertes del Festival de Series Ría de Vigo. La actriz volvió a la ciudad en la que rodaron este invierno, donde tuvieron que lidiar con las inclemencias del tiempo los cuatro meses más lluviosos del año.

¿Por qué el público debería ver Ágata y Lola?

Es un procedimental en el que resolvemos casos de homicidios y cada capítulo es distinto, son autoconclusivos. Yo creo que, por un lado, todas las tramas policíacas son interesantes en sí mismas porque además son muy diversas. Además, yo diría que lo que define a esta serie es que tiene mucha humanidad. Toma mucha importancia la relación entre los personajes: somos dos policías mujeres y ver como se desarrolla la relación entre ellas es probable que enganche al público.

¿Cómo fue rodar en Vigo?

Tuvimos que pelear bastante con la lluvia, esa es la realidad. Este invierno fue especialmente lluvioso en toda España y aquí, en Vigo, todavía más. Rodar en esas condiciones fue una avePabntura. Por suerte, el equipo de producción de Portocabo está más que acostumbrado a trabajar con las inclemencias del tiempo. Son gallegos, conocen perfectamente cómo rodar aquí y consiguieron que todo fuera lo más fácil posible. Tuvimos un equipo de fotografía que ha hecho un trabajo extraordinario para mostrar Vigo en todo su esplendor. Han conseguido sacar una luz maravillosa incluso en condiciones meteorológicas muy complicadas.

¿Qué le gustó más de la ciudad?

Sobre todo el entorno natural. Me parece espectacular y creo que eso se va a ver reflejado en la serie. Hay lugares con unas vistas maravillosas que prácticamente te dejan sin palabras. Además, tengo que decir que llegar hoy a Vigo con buen tiempo es una experiencia completamente distinta. Es otra ciudad.

¿Cómo construyó el personaje de Lola?, ¿se siente identificada?

Lola es una mujer muy brillante en su trabajo. Lleva años liderando un equipo y conoce perfectamente lo que hace. Es empática, sabe leer a las personas y detectar las necesidades de quien tiene delante. Es una líder cercana, con la que resulta fácil relacionarse. A nivel profesional tiene una forma poco ortodoxa de resolver los casos. Es muy intuitiva y no siempre sigue las reglas al pie de la letra, porque vive su trabajo con mucha pasión. En el plano personal es más caótica. Es una mujer de hoy, separada, madre de un hijo, que intenta conciliar como puede una profesión muy exigente con su vida familiar. Hace malabares para llegar a todo, como tantas otras mujeres, y creo que muchas personas podrán sentirse identificadas con ella.

¿Cómo es la relación entre Lola y Ágata?

A lo largo de la serie veremos cómo Lola identifica que Ágata está dentro del espectro autista y hace todo lo posible para integrarla en el equipo. Es algo que forma parte de su personalidad: es una mujer abierta, curiosa y con capacidad para valorar aquello que es diferente. Mientras otras personas pueden ver dificultades, ella percibe una forma distinta de mirar el mundo y eso le resulta muy interesante. Por eso lucha para que Ágata forme parte de su equipo y para aprovechar todo lo que puede aportar.

Lleva más de veinte años trabajando en televisión. ¿Es su medio preferente?

A los actores nos gusta interpretar personajes, independientemente del medio. El teatro, el cine y la televisión son lenguajes distintos, pero en el fondo lo importante es el trabajo actoral. Es cierto que la televisión es donde más he podido desarrollarme profesionalmente, pero disfruto con todos los formatos. He hecho menos cine del que me gustaría y espero poder volver pronto a encontrar una historia bonita para la gran pantalla. Y el teatro también me apasiona.

De toda su trayectoria, ¿qué personaje recuerda con más cariño?

Es muy difícil elegir uno. Hay muchos personajes que he disfrutado. Por ejemplo, la marquesa de La Promesa fue una experiencia divertidísima porque era una villana tremenda. También guardo un cariño especial a Ana, mi personaje en Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano, porque tenía un recorrido emocional muy intenso. Y ahora mismo también estoy muy contenta con Lola. Es un personaje muy completo, con muchas capas, y creo que el público puede empatizar fácilmente con ella.

¿Cómo se prepara una actriz para interpretar a alguien con quien no empatiza?

Es un ejercicio de imaginación. Los actores siempre decimos que tenemos que defender a nuestros personajes contra viento y marea. Aunque no compartas en absoluto sus acciones, tienes que comprender cómo funciona su mente y cuáles son sus motivaciones para interpretarlos de manera convincente. Además, tiene algo muy divertido porque te permite explorar comportamientos que jamás tendrías en la vida real. Es un trabajo creativo muy estimulante precisamente porque te obliga a entrar en territorios completamente ajenos a ti.

¿Hay algún director con el que le gustaría trabajar especialmente?

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Hay muchos directores estupendos, pero me encantaría trabajar con Alauda Ruiz de Azúa, que está haciendo trabajos muy interesantes tanto en cine como en televisión. Y también me gustaría volver a coincidir con Rodrigo Sorogoyen. Ya trabajé brevemente con él en Apagón y sería fantástico repetir experiencia.