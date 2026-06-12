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Estudios Vigueses, de ruta guiada por tres joyas de Antonio Palacios

El convento de las Salesas, en Teis, el templo votivo de Panxón y la Virgen de la Roca, en Baiona, fueron las tres paradas seleccionadas

Visita organizada por el Instituto de Estudios Vigueses a obras del arquitecto Antonio Palacios. En la imagen, en el Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales

Visita organizada por el Instituto de Estudios Vigueses a obras del arquitecto Antonio Palacios. En la imagen, en el Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales / Marta G. Brea

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R. V.

El Instituto de Estudios Vigueses cambió este año el barco por autobuses en su tradicional ruta para conocer el patrimonio arquitectónico de nuestro entorno. Las plazas de los dos vehículos habilitados para esta actividad divulgativa gratuita, que se desarrolló el jueves, se habían agotado hace semanas.

La entidad apostó este año por la figura de Antonio Palacios y seleccionaron tres de sus joyas, ubicadas en otros tres municipios.

La primera parada les llevó al convento de la Visitación de las Salesas Reales, en Teis, para disfrutar de su fachada. Se encargó de explicarles la obra el arquitecto José Luis Varela Aleín.

El historiador de arte José Luis Mateo guió al grupo en el Templo Votivo del Mar, de Panxón, un ejercicio de fantasía para cuya construcción Palacios tuvo que sortear las dificultades de La Guerra Civil. Contaron con la complicidad del párroco para poder entrar.

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La última parada fue la Virgen de la Roca, donde los asistentes contaron con las explicaciones de la doctora del Historia del Arte y presidenta del IEV, Mercedes Bangueses.

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