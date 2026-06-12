VIVE VIGO
DA MAN reúne en Vigo a su gran familia solidaria
Recorremos algunos de los lugares de encuentro y celebración que nuestros lectores han querido compartir con FARO en «Vive Vigo»
Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
La Cena Solidaria de DA MAN volvió a reunir en Vigo a quienes acompañan a esta ONG en su labor en Senegal. La velada fue mucho más que una cita para recaudar fondos: sirvió para compartir proyectos, avances y emociones.
La entidad, nacida del voluntariado, ha construido una amplia red de apoyo basada en la confianza y el compromiso. Desde hace más de diez años, esta cena se ha convertido en una cita muy especial, con La Casona de la Torre como escenario habitual.
El ambiente fue cercano, familiar y lleno de cariño. Socios, colaboradores, voluntarios y amigos compartieron una noche en la que todos se sintieron parte activa de una misma causa.
Uno de los detalles más simbólicos fue la entrega de una planta de gombo cultivada por el propio equipo de DA MAN. Con ella quisieron representar cómo las pequeñas acciones, cuidadas con constancia, pueden crecer hasta transformar vidas.
Durante la cena hubo rifas solidarias, puestos de merchandising y artesanía senegalesa, cuyos beneficios se destinan íntegramente a los proyectos de la ONG. También se proyectó el vídeo anual, con imágenes reales del trabajo realizado sobre el terreno.
La noche tuvo un significado especial para las fundadoras, madre e hija, que siguen viendo crecer aquel sueño inicial. Junto al equipo de voluntariado, demostraron una vez más que la solidaridad, cuando se comparte, puede llegar muy lejos.
Más «ladies» emprendedoras
Varios locales de Churruca participaron en un encuentro dedicado al emprendimiento femenino bajo el espíritu de Ladies, Wine & Design, una cita que reivindicó el papel de la mujer empresaria y creadora.
Entre las participantes estuvo Alicia Martínez, asturiana afincada en Vigo, que compartió en The Melting Lab su experiencia al frente de su propio proyecto, un taller de artesanía joyera que cumple ahora un año. En él, cada persona puede crear sus propias piezas como anillos, pulseras, broches o pendientes, que después Alicia funde y entrega bañadas en plata u oro.
Su historia reflejó la de muchas mujeres que, tras años trabajando por cuenta ajena, deciden tomar las riendas de su vida profesional y emprender. Una muestra más del pulso creativo y emprendedor que mantiene vivo el barrio de Churruca.
Música, deporte y diversión en Carmelitas
El colegio Carmelitas de Vigo celebró sus fiestas escolares con un programa de actividades de dos días en el que los alumnos fueron los grandes protagonistas, pero también sus familias. La cita, que se suma al calendario festivo que muchos centros educativos de la ciudad organizan entre mayo y junio, volvió a demostrar la implicación de toda la comunidad escolar.
Uno de los momentos más esperados fue el partido de fútbol disputado en las instalaciones del colegio entre padres y antiguos alumnos, una actividad que contó con una afición muy especial: los más pequeños. Desde la grada, los escolares animaron sin descanso a los participantes, con la ilusión de verlos marcar algún gol y celebrar juntos cada jugada. En esta ocasión, los exestudiantes se alzaron con la victoria. «Fue muy dura la derrota. Dolió», comentó uno de los progenitores tras el encuentro.
La fiesta combinó deporte, música y diversión en un ambiente familiar y participativo. Padres, madres, alumnos, antiguos estudiantes y profesores compartieron dos jornadas de convivencia en las que no faltaron las actividades pensadas para disfrutar del cierre de curso y reforzar los lazos entre las familias del centro.
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