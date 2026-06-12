Cuatro proyectos gallegos, dos de ellos de Vigo, reciben 208.000 euros de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro

Galicia será la comunidad autónoma con mayor dotación en la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. BBVA Asset Management, gestora de activos de BBVA, destinará 208.000 euros a cuatro proyectos gallegos centrados en la recuperación ambiental tras los incendios, la inclusión de personas con discapacidad, el acompañamiento a mayores y el bienestar emocional de personas con demencia. Dos de ellos operan en el área de Vigo.

Desde la creación de BBVA Futuro en 2018, Galicia ha recibido 555.000 euros en donaciones para iniciativas sociales y medioambientales, como ha destacado la entidad en un comunicado. En esta edición, los proyectos reconocidos se desarrollarán en el área de Vigo, Monterrei y A Coruña, con propuestas vinculadas al territorio y a necesidades concretas de la comunidad.

En Vigo, Acción Solidaria de Galicia, Asdegal, recibirá 32.000 euros por el proyecto “Cambiando el sofá por un par de zapatos”. La iniciativa se dirige a 85 personas mayores de 65 años en situación de soledad, sedentarismo o falta de red de apoyo. El programa plantea paseos terapéuticos, acompañamiento a consultas médicas, visitas domiciliarias de escucha activa y apoyo para participar en actividades culturales y comunitarias. Su objetivo es fomentar el envejecimiento activo y la reintegración comunitaria mediante una red de voluntariado cualificado y una metodología basada en la afinidad personal y la cercanía geográfica.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia, Afaga, también en el área sanitaria de Vigo, recibirá otros 32.000 euros por el proyecto “Vida 6.0, escribiendo mi historia”. La iniciativa trabaja el bienestar emocional de personas con demencia leve o moderada mediante la elaboración de un Libro de Vida físico y digital. Este recurso permite preservar recuerdos, identidad, valores y preferencias de futuro, además de contribuir a personalizar los cuidados y reforzar el vínculo con las familias. El proyecto prevé beneficiar directamente a 310 personas: 100 personas con demencia leve o moderada, 200 familiares y 10 profesionales.

Más beneficiarios

La Asociación Amicos, en Ourense, recibirá uno de los grandes premios de la convocatoria, dotado con 72.000 euros, por “Monte Vivo”, un proyecto comunitario para la restauración y conservación del Monte de la Caridad, en Monterrei, afectado por los incendios de 2025. La iniciativa prevé beneficiar directamente a 250 personas, entre personas con discapacidad, voluntarios, mujeres rurales, jóvenes y escolares locales. El proyecto combina recuperación de flora nativa, gobernanza participativa, voluntariado ambiental, educación y empleo verde inclusivo. Su finalidad es reactivar la zona rural tras el incendio y reforzar la resiliencia del territorio ante futuras crisis climáticas.

La Fundación Enki, en A Coruña, también recibirá un gran premio de 72.000 euros por el proyecto “Espacio ENKI: inclusión en movimiento”. Según la entidad, la iniciativa beneficiará directamente a 1.096 personas con discapacidad física, intelectual, mental o sensorial. El proyecto busca garantizar el acceso al deporte a personas con discapacidad mediante el acondicionamiento de un espacio de referencia para la práctica deportiva inclusiva, la creación de un banco nacional de préstamo gratuito de vehículos deportivos adaptados y el apoyo técnico especializado. Además, incorpora una línea de inclusión laboral vinculada al mantenimiento y reparación del material adaptado.

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En esta edición se han premiado 25 iniciativas, que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, hasta sumar una donación total de un millón de euros. La convocatoria ha puesto este año especial atención en proyectos medioambientales vinculados a la restauración, la reforestación y la prevención de incendios forestales.